Štětské papírny získaly územní rozhodnutí k modernizaci

Štětí – Papírny Mondi Štětí získaly územní rozhodnutí k vybudování komplexu budov, v nichž plánují rozšířit výrobu. Díky modernizaci v areálu se má produkce papíru zdvojnásobit, nové technologie mají přispět ke snížení hluku a zápachu z fabriky.

Mondi Štětí.Foto: zdroj: www.mondigroup.com

Územní rozhodnutí vydal litoměřický stavební úřad. „Proces přípravy celé modernizace běží dál. Územní rozhodnutí je jeden z dalších kroků v celém povolovacím procesu,“ řekla mluvčí papíren Michala Prošková.

Modernizace bude podle zveřejněného záměru znamenat rozšíření výroby papíru na více než milion tun za rok, a to díky pořízení nového stroje a větší kapacitě nynějšího zařízení. V současnosti se v Mondi vyrábí zhruba půl milionu tun papíru ročně. Záměr počítá také se zvýšením výroby bělené i nebělené buničiny, výměnou kotle, pořízením nové vápenné pece pro výrobu buničiny, papíru a lepenky či úpravou elektrorozvodné sítě a čistírny odpadních vod.



Ředitel Mondi Štětí Roman Senecký nedávno řekl, že při stavebních pracích by mohly v areálu najít práci tisíce lidí po dobu tří až čtyř let. Firma zatím stále čeká na schválení investičních pobídek Evropskou unií.



Úpravy mají mimo jiné snížit zápach a hlučnost papírny, které zužují obyvatele Štětí a okolí. Stěžují si na něj zejména v letních vedrech. Společnost nyní zaměstnává 720 lidí, po rozšíření výroby by jich mohla přijmout dalších sto. Náklady na stavbu se odhadují zhruba na dvě miliardy korun.