Štětí chystá stavbu parkoviště

Štětí – Necelých 15 milionů korun by mělo stát parkoviště u hněvického nádraží, které využívá několik desítek vozidel, jejichž pasažéři cestují dál vlakem za prací nebo školou. Od nádraží v Hněvicích bude navíc vybudován chodník do Račic, po kterém volají obyvatelé této obce a také návštěvníci olympijského centra Labe aréna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Investici schválili na posledním zasedání zastupitelé Štětí. Zastupitelstvo odsouhlasilo také rozpočet na příští rok. Ten má na příjmové stránce 186 milionů korun a na výdajové 224 milionů korun. Rozdíl je kryt ze zhruba 70 milionů korun naspořených z minulých let. V plánu má město také výstavbu dalších chodníků v místních částech ve Stračí a v Počeplicích, kde je ale realizace podmíněná dotací.



„Příští rok by se měla zpracovat projektová dokumentace na multifunkční hřiště u Základní školy T. G. Masaryka, které by sloužilo pro sporty, které nemají ve městě potřebné zázemí," říká Tomáš Ryšánek, starosta města.



RUINU V PIVOVARSKÉ CHCE MĚSTO ZBOURAT

Město chce požádat v příštím roce o dotaci na zbourání zdevastovaného domu v Pivovarské ulici. Radnice už nyní hledá alternativu využití pro uvolněný prostor. Protože v sousedství je stanice Sboru dobrovolných hasičů, mohlo by zde vzniknout centrum s ostatními složkami Integrovaného záchranného sboru včetně sídla Městské policie, případně i výjezdové základny Záchranné zdravotnické služby Ústeckého kraje.



Zastupitelé přijali rovněž nová pravidla pro vyřizování malých zakázek. Štětí bylo až dosud jedním z mála měst v Ústeckém kraji, kde o zakázkách nad padesát tisíc korun muselo rozhodovat zastupitelstvo. Nyní o nich může rozhodovat jen městská rada.

Štětští chtějí mít v příštím roce dokončenou také dokumentaci pro odkanalizování místních částí Radouň a Brocno s jednou čistírnou odpadních vod, Počeplic se samostatnou čistírnou a Stračí se svedením do čistírny ve Štětí.



„Mojí srdeční záležitostí, co se týká místních částí, je dokončení odkupu bývalé barokní solnice v Počeplicích. Chystáme se oslovit památkáře a Sdružení historických sídel, jehož jsme členy, aby nám pomohli se záchranou a jejím dalším využití," dodává starosta Štětí Tomáš Ryšánek.



Počeplice v příštím roce dovrší 660 let od první písemné zmínky. Barokní solnice je nejstarším objektem v obci. Nechala ji koncem 17. století postavit liběchovská vrchnost. A v rámci robotní povinnosti do ní museli sedláci vozit strategickou sůl až z Prahy.