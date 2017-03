Stát zaplatí škody způsobené stavbou dálnice D8, slíbil ministr Dan Ťok

Velemín – Řada silnic se po otevření posledního úseku dálnice D8 nachází kvůli nadměrnému zatěžování těžkou nákladní dopravou téměř v havarijním stavu. Značné poničení také vykazuje infrastruktura obce Prackovice nad Labem, kde dostavba dálnice nad obcí napáchala kvůli nedokonalému odvodňování stavby velké škody na vozovkách, domech a čističce odpadních vod.

I těmito body se zabývalo jednání starostů obcí dotčených stavbou za účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy, ministra dopravy Dana Ťoka, zástupců kraje a dalších, které vedl starosta obce Velemín Petr Křivánek po boku s bývalým starostou obce Jiřím Skalickým, který má na realizaci posledního úseku D8 nemalé zásluhy.



Stěžejním bodem jednání bylo právě řešení oprav komunikací, které dostavbou dálnice nejvíce utrpěly – jedná se zejména o silnice z Lovosic do Ústí nad Labem, do Teplic a z Velemína do Řehlovic, kterou si nákladní vozy zkracovaly cestu mezi stavbou a Ústím a která vykazuje největší poškození.

„Je nejvíc poničená. V tomto případě je slíbená náprava, takže předpokládáme, že se stane opět komunikací, která bude v perfektním stavu,“ řekl starosta obce Velemín Petr Křivánek.



Ministr dopravy Dan Ťok se k celé situaci staví pozitivně a přislíbil kompletní zajištění všech oprav.



„Jednání považuji za povedené, shodli jsme se na většině věcí. Za ministerstvo a ŘSD chci říct, že to, co jsme stavbou nebo objížděním zapříčinili, k tomu se hlásíme a určitě opravíme,“ uvedl Ťok.

„Se starostkou Prackovic jsme ve spojení a řešíme také problém s čističkou odpadních vod, který je na dobré cestě,“ dodal. Na podpoře financování oprav nemění nic ani plánovaný převod některých tahů pod správu kraje.



„Co se týče oprav silnic II. a III. třídy, měl jsem pro letošek chuť a potřebu dát krajům 4 miliardy, ale vláda mi to omezila pouze na 3 miliardy,“ dodal Ťok s ujištěním, že i tato finanční pomoc bude určitě dostačující. První opravy by na silnicích měly začít už letos v dubnu. Nejprve proběhne oprava silnice I/30 z Malých Žernosek do Lovosic.