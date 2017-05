Starostové bojují za miliony z vodárenského byznysu

Ústecký kraj - Ročně putuje 200 milionů z vybraného vodného a stočného do Francie.

Když Jaroslav Doubrava nastupoval na konci 70. let na radnici v Telnici, vodovod a vodojem v obci byly jednou z jeho prvních staveb. Senátor a dnes už bývalý starosta horské obce tak se zvědavostí sleduje aktuální vývoj kolem vodárenského byznysu na severu Čech.

Starostové spolu se zástupci vodárenských společností totiž v těchto měsících vyjednávají o modelu provozování vodárenské infrastruktury po roce 2020.

„Velmi jsem se tehdy bránil, aby obec vložila svůj vodovod do vodárenské společnosti. Byl jsem ale přehlasován. Jsem pro, aby se voda a likvidace odpadů vrátily do českých rukou. Nejsme přeci tak hloupým národem, abychom si vlastní věci nedokázali obhospodařovat sami," říká Doubrava.

STÁT POTRUBÍ PRONAJAL

Naráží tak na vodárenský model, který v Ústeckém a Libereckém kraji funguje od 90. let. Stát se v té době rozhodl, že své potrubí pronajme soukromé společnosti, která se mu postará o dodávku vody.

Zásobování na severu Čech má na starosti Severočeská vodárenská společnost (SVS), která patří obcím a městům, a Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK), kde 49,1 procenta akcií vlastní SVS a 50,5 procent francouzský koncern Veolia.

SVS vlastní 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 192 čistíren odpadních vod, necelé 4 tisíce km kanalizace a téměř 9 tisíc km vodovodů. Samotný provoz má v režii SčVaK. Ten vyplácí za rok dividendy kolem 400 milionů korun, polovina z této sumy prostřednictvím Veolie míří tedy do Francie.

A právě milionové zisky nadnárodního koncernu plynoucí do zahraničí jsou trnem v oku starostů.

Smlouva mezi SVS a SčVaK o provozování vodárenské infrastruktury na konci roku 2020 ovšem končí, a tak by dosavadní vodárenský model starostové měst a obcí rádi změnili.

„Vůbec nerozumím tomu, proč se to vlastně prodalo. Pokládám za naprostou chybu privatizovat věci, které slouží ke každodenním potřebám občanů. Jestli by byla nějaká varianta, kdy by se svého podílu Veolie za nějakých podmínek mohla vzdát, jenom bych to uvítal," říká starosta Tisé Jiří Jandásek.

O výkupu podílu už se vedla řeč i na zasedání libereckého zastupitelstva. „Oficiální stanovisko za město Liberec dosud není," uvedla mluvčí magistrátu v Liberci Jana Kodymová.

Mluvčí SčVaKu Iveta Kardianová potvrdila, že v současné době skutečně probíhají jednání akcionářů o dalším postupu. „Jaký další postup bude zvolen, je výhradně na jejich rozhodnutí," uvedla Kardianová.

KUBÍK ZA STOVKU

Jak doplnil mluvčí SVS Jiří Hladík, koncem května skončily aktivy akcionářů.

„Vzhledem k tomu, že se projekt Zajištění provozování vodárenské infrastruktury po roce 2020 nachází v závěrečné vyjednávací fázi, se kterou jsou spojeny ještě některé procesní kroky, jsou informace považovány za důvěrné, a do okamžiku rozhodnutí akcionářů na valné hromadě v červnu nebudeme aktuální stav a jednotlivé kroky komentovat," dodal Hladík.

A samotná cena vody? Za 1 000 litrů pitné vody a jejího následného odkanalizování a vyčištění zaplatí obyvatel severních Čech v letošním roce 98,30 korun. „Nejsme nejlacinější, ale ani nejdražší," říká starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý.

LEVNĚJŠÍ ASI NEBUDE

S případným odchodem Veolie po roce 2020 by se cena vodného a stočného podle bývalého člena dozorčí rady SčVak Martina Maty zřejmě zásadně nezměnila. Jak vysvětluje, často lidé porovnávají cenu vody v Ústí s Prahou, což je dle jeho názoru zavádějící.

„V Praze s ohledem na rozlohu a větší koncentraci počtu obyvatel bude logicky snadnější připojit nového zákazníka a náklady tak rozložit. V Ústí je to podstatně nákladnější i s ohledem na terén. Porovnáme-li cenu vody v Praze, je to u nás sice o 11 korun dražší, avšak v minulém roce došlo u tohoto města ke zvýšení až o osm procent a lze předpokládat další meziroční růst, v Ústeckém kraji s promítnutou inflací pouze o 0,3 procenta. Cena je tedy u nás stabilnější. Po roce 2020 tedy nelze očekávat, že by u nás došlo k dramatické změně kalkulace ceny, zvláště v případě, že by SVS provozovala sama," myslí si Mata.

Ceny vody ve vybraných okresech ČRCena za 1 000 litrů pitné vody a jejího následného odkanalizování a vyčištění

okres Karlovy Vary – francouzský koncern SUEZ: Vodárny K. Vary

Vodné a stočné rok 2017: 75,87 korun

okres Ústí nad Labem, Liberec – francouzský koncern VEOLIA: SčVaK

Vodné a stočné pro rok 2017: 98,30 korun

okres Cheb – německý koncern NGW: CHEVAK

Vodné a stočné pro rok 2017: 86,83 korun

okres Opava – španělský koncern AQUALIA: SMVAK

Vodné a stočné pro rok 2017: 78,73 korun

okres Praha – francouzský koncern VEOLIA: PVK

Vodné a stočné pro rok 2017: 85,42 korun

Frýdlant - Vodárny měst a obcí: Frýdlantská VS

Vodné a stočné pro rok 2017: 102,97 korun

okres Jihlava – Vodárny měst a obcí: Vodárenská, a. s.

Vodné a stočné pro rok 2017: 92,51 korun

zdroj: http://pravdaovode.cz/cena-vody/