Starostka s místostarostou obce Žalhostice rezignují na své funkce

Žalhostice – V polovině května oznámila starostka Žalhostic Stanislava Hanková rezignaci na svou funkci, k ní přidal svou rezignaci také místostarosta Kamil Veselý.

Krajské volby v Žalhosticích, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Oznamuji vám, že jsem dnem 31. 5. 2017 rezignovala na funkci uvolněného starosty obce Žalhostice, společně se mnou rezignaci podal i místostarosta pan Kamil Veselý. Důvodem byl neustálý tlak a neopodstatněná kritika opozičních zastupitelů v čele Alenou Vackovou, Václavem Lipšem a Tomášem Prokopcem, která měla za následek mé současné zdravotní problémy. Za těchto okolností nejde nadále spolupracovat a vytvářet hodnoty nutné pro rozvoj naší obce. Zdraví máme jen jedno," uvádí v oficiálním prohlášení rezignující starostka.



Ta byla do funkce starostky zvolena v roce 2014, kde vystřídala Alenu Vackovou, která ve své funkci pracovala již od roku 1994, tedy celých dvacet let, a jejíž kritiku označuje za jeden z důvodů rezignace.

„Po delších úvahách a s ohledem na mé nastávající vážné zdravotní problémy jsem došla k závěru již déle nebojovat a přestat se trápit lidskou omezeností. Od doby svého zvolení do funkce jsem v podstatě nepřetržitě odolávala tlaku, který byl ze strany především opozice strategicky vyvíjen," uvedla Hanková, pro kterou byl největším zklamáním přístup některých členů koalice, kteří se dle ní chovají opozičně.

„Je mi nepochopitelné, že vlastní členi naší kandidátní listiny, především její leader, se postavili do role vytrvalých kritiků práce pro obec," dodala starostka.

Její počínání podpořil svou rezignací i další člen zastupitelstva, místostarosta Kamil Veselý. „Je mi líto, že pouze málo z nás skutečně ví, co všechno pro Žalhostice udělala a jaké oběti musela pro obec přinést. Jsem přesvědčen, že s odstupem času si i ostatní uvědomí, že získání člověka takových kvalit byla v roce 2014 pro obec Žalhostice výhra," uvedl Veselý.



Ten podle svých slov do zastupitelstva kandidoval v roce 2010 se záměrem přinést do způsobu jejího řízení „nový a čerstvý vítr" a funkci místostarosty přijal v roce 2014 při jednohlasném zvolení starostky Hankové.

„Funkci jsem přijal s nadšením a vírou, že jsme dostali příležitost uskutečnit to, co jsme před volbami občanům prezentovali a slibovali na našich setkáních. Překážky, které byly a jsou před Stáňu jako lídra obce kladeny, ovšem dohnaly naše nadšení a víru až do dnešního stavu, který je bohužel dlouhodobě neudržitelný. Chtěl bych vám sdělit, že ač je mi to líto, tak s odstoupením paní starostky souhlasím a i v tomto směru má moji podporu a pochopení. Zároveň se připojuji k její rezignaci a odstupuji k 31. 5. 2017 z funkce neuvolněného místostarosty obce Žalhostice. Odstupuji s čistým svědomím a s pocitem, že jsem pouze nekritizoval, ale také jsem to zkusil," vysvětlil Veselý v prohlášení k rezignaci.

Jiní členové zastupitelstva ovšem o celé situaci oficiálně nevědí. „K odstoupení starostky a místostarosty vám nic nemohu říct, protože nic nevíme. Informace máme pouze z prohlášení, která jsou na internetu. My jsme s paní starostkou od té doby zatím nikdo nemluvili," uvedla Alena Vacková, zastupitelka, která předtím ve funkci starosty Žalhostic fungovala dvě dekády.



Svůj návrat na post starosty ovšem rezolutně odmítá a v žádném případě o něm neuvažuje. Volba nástupců starostky Hankové a místostarosty Veselého je předmětem dalšího jednání, ke kterým dojde až po oficiálním podání rezignace na jednání zastupitelstva.