Stánky na litoměřické tržnici čeká demolice

Litoměřice – Do konce října musí prodejci vyklidit své stánky v městské tržnici v Litoměřicích. Následovat bude rekonstrukce.

Litoměřická tržnice.Foto: Deník/Karel Pech

Dosluhující dřevěné stánky, změť dřevotřísek, plachet, kovových konstrukcí a vlnitých plastů. Takový je současný pohled na městskou tržnici v Litoměřicích. V kdysi pulzujícím centru obchodu s desítkami stánků s nejrůznějším zbožím nyní najdete pouze pár prodejců zeleniny a levného oblečení.



„Dříve jsem tam chodila často, byl tam slušný výběr. Teď už tam ale nechodím, je to tam zanedbané a poloprázdné,“ reagovala Litoměřičanka Zdenka.

V příštím roce by tomu však mohlo být jinak. Plány litoměřické radnice na revitalizaci celého areálu nabývají konkrétních obrysů. Do konce října musí prodejci své stánky vyklidit. V listopadu je čeká demolice. Místo nich tam vzniknou stánky nové.

„Výpovědní lhůta současným nájemcům končí 31. října. Ještě do konce roku by mělo v této lokalitě dojít k rekonstrukci inženýrských sítí,“ informovala mluvčí města Eva Břeňová s tím, že pokud dovolí počasí, dojde i k předláždění celého areálu.

„V těchto dnech probíhají první jednání s dodavatelem stavby o stavebních úpravách a celkovém zkulturnění prostoru, včetně výsadby nové zeleně,“ doplnila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

Nových stánků bude oproti současnému stavu výrazně méně. Podle mluvčí města Evy Břeňové za to může klesající počet zájemců o prodej na tržnici.



„Dosud tam fungovalo osm stánkařů. V budoucnu budou maximálně čtyři stálí, z toho dva současní prodejci zeleniny,“ dodala Břeňová.



Dále je pravděpodobné, že do prostor tržnice budou přemístěné i pravidelné farmářské trhy, které se nyní konají na Kostelním náměstí. Revitalizace městské tržnice by měla být dokončená v první polovině příštího roku a zahrne také vybudování nových toalet pro zákazníky a prodejce.