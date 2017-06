Špatná zpráva pro řidiče: D8 do září hotová nebude

Ústecký kraj – Otevření prackovické estakády bez omezení je stále ve hvězdách. Po posledním úseku dálnice D8 jezdí řidiči od prosince, ale stále na něm trvá dopravní omezení.

Místo, kde je doprava svedena do jednoho pruhu.Foto: Deník / Pech Karel

Sanační práce se ukázaly oproti předpokladům mnohem náročnější. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tu zrovna betonuje kotevní věnce. Stavaři je zároveň musí důsledně přizpůsobovat zdejšímu geologicky složitému podloží.



„Což může mít vliv na postup prací a termín dokončení. Proto jsme tu neskončili v předpokládaném termínu," uvedl Jan Studecký z ŘSD. Experti doporučují na mostě prackovické estakády zachovat provoz pouze v levém pásu dálnice i v následujícím období.



Teprve na základě dat z měření podloží, provedeného po dokončení sanace, ŘSD rozhodne o stavbě a rozsahu dalších sanačních opatření, budou-li třeba. Studecký uvedl, že by měli stavbu převzít k 30. září tohoto roku. Do té doby tedy nebude dálnice kompletně zprovozněná, přestože při otevření ŘSD slibovalo, že na jaře už bude prackovická estakáda bezpečná.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

Stavba dálnice D8 začala v dubnu 1984 úsekem 806 z Řehlovic do Trmic dlouhým 4,175 kilometru, který měl propojit Ústí a Teplice. Přes České středohoří se začalo stavět až 6. listopadu 2007. Trasu úseku 805 plánovači vybírali ze tří koridorů a pěti různých variant. Řidiči tudy měli poprvé projet před sedmi lety.



Ovšem už v březnu 2009 bylo jasné, že to nelze stihnout. Termín tehdy zpochybnil jednak někdejší krajský radní Jiří Šulc. Podobně předseda sdružení Děti Země Miroslav Patrik předpokládal dokončení někdy během let 2012 až 2013.

Jenže v červnu 2013 se u Dobkoviček na už dokončenou trasu sesunulo asi 500 tisíc kubíků zeminy. Právě v oblasti, před kterou Děti Země v letech 1995 až 2004 varovaly s odkazem na informace z Českého geologického úřadu.

Teprve v listopadu 2014 začalo ŘSD s první etapou sanace masivního sesuvu a s odvodněním za 70 milionů korun. Druhá etapa, která začala v září 2015, přišla státní kasu na zhruba 400 milionů. Na slavnostní otevření úseku dálnice D8 z Bílinky do Řehlovic si řidiči museli počkat až do 17. prosince 2016. Ne zcela, jelikož kvůli nestabilnímu podloží provoz v prackovické estakádě zůstává sveden do jednoho pruhu.

ZDRŽENÍ STAVBY

Nejdelší zdržení, zhruba šest let, způsobilo vyřizování výjimky z ochrany životního prostředí pro stavbu dálničního koridoru v CHKO České středohoří. Neustálé prodlužování stavby a její odklady způsobily doslova Tantalova muka lidem, kteří bydlí na dnes již objízdných trasách hlavně kvůli neúnosnému nárůstu kamionové dopravy. Ta poničila silnice, nenechala místní pořádně vyspat, kvůli otřesům praskaly stěny domů a protesty nebraly konce.



Obětními beránky se ve sporu mezi obcemi a ŘSD stali občanští aktivisté, kteří napadali odfláknutou dokumentaci jako na běžícím pásu. Především Děti Země a výrazná postava tohoto spolku Miroslav Patrik.



„Už v roce 1996 jsme upozornili ministerstvo životního prostředí, že výběr varianty trasy byl v procesu posuzování vlivů na životní prostředí nezákonný," popsal Patrik.

Ministerstvo tehdy námitky Dětí země odmítlo. Podobně Miloš Kužvart, ministr životního prostředí Zemanovy vlády, neprosadil tunel Kubačka a souhlasil s nezákonně vybranou variantou ministerstva z roku 1996. Na nezákonnost výběru upozornil dokonce i ombudsman Otakar Motejl v roce 2003 a o devět let později tři rozsudky krajského soudu v Ústí. Upozornění občanských aktivistů a nezávislých odborníků na rizikovost trasy nebrali v potaz politici ani úředníci.



„Výsledkem byl v červnu 2013 obrovský sesuv zeminy na dálnici. V roce 2016 navíc začala ujíždět prackovická estakáda do Labe, dálnice podražila zatím o 5 miliard a prodloužení výstavby o zhruba 6 let," řekl Patrik.



Za pravdu mu dávají i další aktivisté. „Kdyby postavili tunel Kubačka, dálnice by byla hotová dřív, nedošlo by k sesuvu u Dobkoviček a stálo by to méně než současná cena za stavbu včetně sanace sesuvu," zamýšlí se Marian Páleník.



Stavba dálnice D8 jen na stavebních nákladech podle smlouvy přijde stát na 10 320 682 503 korun bez DPH.