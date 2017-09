Soutěžíme o deset vstupenek na pohádku s mašinkami a kouzly

Litoměřice - Spolek Zrušená zastávka přiveze do Litoměřic pohádku Nejlokomotivovatější lokomotiva. Interaktivní loutková pohádka je pro děti od 3 do 13 let, užijí si ji ale i dospělí.

Instalace historické lokomotivy před kavárnou Káva s párou v Jarošově ulici v Litoměřicích v roce 2014.Foto: Deník/Karel Pech

Více informací na www.zrusenazastavka.cz. Představení proběhnou v Kavárně s párou v Jarošově ulici. Soutěžíme o 5 x 2 vstupenek. Ptáme se: Kolik představení pohádky v Litoměřicích bude? Odpovědi posílejte do 20. září na jaroslav.balvin@denik.cz.

