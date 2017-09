Soutěžíme o deset vstupenek na pohádku s mašinkami a kouzly

Litoměřice - Spolek Zrušená zastávka přiveze do Litoměřic pohádku Nejlokomotivovatější lokomotiva. Ta se hraje na pražském Hlavním nádraží.

Instalace historické lokomotivy před kavárnou Káva s párou v Jarošově ulici v Litoměřicích v roce 2014.Foto: Deník/Karel Pech

Interaktivní loutková pohádka je pro děti od 3 do 13 let, užijí si ji ale i dospělí. Do Litoměřic se její kulisy přemístí na celé září.

Více na www.zrusenazastavka.cz.

Představení proběhnou v Kavárně s párou v Jarošově ulici. Soutěžíme o 2 x 5 vstupenek.

Soutěžní otázka: Kdo namluvil hlas kouzelníka Zababy?

Odpovědi posílejte do 15. září na jaroslav.balvin@denik.cz.