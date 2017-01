Socha, kterou považovali za ztracenou, se našla

Sutom – Obrovským překvapením byl nález torza kamenné sochy sv. Josefa opatrovníka v životní velikosti s Jezulátkem, která byla objevena koncem loňského roku na soukromém pozemku v Sutomi na Třebenicku.

Socha přitom byla od roku 1987 vyškrtnuta z ústředního seznamu kulturních památek ministerstva kultury a označena za ztracenou.

SOCHU SHODIL TRAKTORISTA

Podle soupisu drobných sakrálních památek tamní farnosti z roku 1835 ji nechal na svém pozemku vystavět výčepní Neudek a původně stávala na vysokém kamenném soklu u polní cesty za obcí. Podle Josefa Otradovce ze Sutomi sochu i se soklem údajně povalil traktorista. Před další zkázou ji pak zachránil jistý pan Wilk, který ji ukryl na svém pozemku. Po jeho smrti nyní obrostlé torzo v porostu objevil jeho vnuk.



„Rekonstrukce bude poměrně náročná, obě hlavy, jak patrona, tak Jezulátka, jsou uražené a je celá porostlá lišejníkem. Samotný korpus zas tak zle nevypadá, musíme ale počkat, až se očistí, abychom viděli detaily," uvedl Josef Otradovec.

SOCHA JE KULTURNÍ PAMÁTKOU

Podle Petra Hrubého, ředitele územního odborného pracoviště Národního památkového Ústavu (NPÚ) v Ústí nad Labem, je socha sv. Josefa stále kulturní památkou a její tehdejší vyškrtnutí nelze považovat za oprávněné, protože věc nebyla pouze nalezena a její hodnoty tak přetrvaly.



NPÚ chce spolupracovat na obnově sochy. Oslovilo vedení městského úřadu v Třebenicích, s tím, zda by sochu nepřevzal do vlastnictví. „Paní starostka přislíbila podporu, nyní čekáme na rozhodnutí zastupitelstva," poznamenal Hrubý, který byl nálezem velmi překvapený.

„Sochu jsme sami v roce 2004 ještě neúspěšně hledali, aby byl ověřen její skutečný zánik," dodal.

O OSUDU SOCHU ROZHODNOU RADNÍ

Během loňského roku jeden ze sutomských obyvatel, pan Řezníček, inicioval akci, kdy místní postavili sokl na kterém socha sv. Josefa kdysi stávala na původní místo a osadili jej křížem. Na něj by se socha mohla vrátit zpět, nejdříve se však musí vyjasnit vlastnické vztahy a následné financování rekonstrukce, prozatím byla uložena do kostela sv. Petra a Pavla v Sutomi.



„Nálezem jsme velmi potěšeni, řadu let jsme se domnívali, že socha je ztracená. V pondělí se sejdou radní města a rozhodnou, zda sochu přijmeme, což předpokládáme, že ano. Pokud vše dopadne dobře, spojíme se následně s památkáři a domluvíme další postup při záchraně sochy a budeme hledat vhodnou dotaci, která by pokryla náklady na její restaurování," uvedla Martina Patrovská, starostka Třebenic.

„Soch máme už celou řadu a jsme rádi, že zase jednu doplníme, svatý Josef nám chyběl. Budeme se snažit dohledat u našich starších obyvatel fotografie a sochu zrekonstruovat do původní podoby, pak zůstane na Sutomi," doplnila starostka.