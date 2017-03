Šlechtová: Monopol pohřebek chceme v nemocnicích zrušit

Litoměřice / Ústecký kraj – Jeden z hlavních problémů pohřebnictví jsou monopoly některých pohřebních služeb ve zdravotnických zařízeních. Při setkání v Litoměřicích se na tom v pondělí shodli zástupci pohřebních služeb a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Reklamy pohřebních služeb ve zdravotnických zařízeních jsou problém. Novelou zákona o pohřebnictví tohle chceme zrušit," poukázala Šlechtová na běžný nešvar, kdy nemocnice například doporučují pozůstalým jen vybrané pohřební služby, které tak získávají monopol.

„A ten monopol jim chceme sebrat," dodala s tím, že po dohodě s ministerstvem zdravotnictví je v plánu i navýšení počtu zaměstnanců hygienických stanic, kteří by získali kompetence a poctivě by kontrolovali dodržování zákona o pohřebnictví.



S tím souhlasí i zástupci pohřebních služeb, kteří se pondělní schůzky v prostorách pohřební služby Auriga v Litoměřicích zúčastnili. Mezi nimi byl spolumajitel Aurigy Petr Rambousek, který je zároveň i vyhlášeným thanatopraktikem a členem Asociace pohřebních služeb ČR, dále předseda Sdružení pohřebnictví ČR a současně i ředitel Pohřebního ústavu hlavního města Prahy Julius Mlčoch, majitel pohřební služby Jablonec nad Nisou, který zároveň zajišťuje i chod libereckého krematoria Ladislav Kopal, Antonín Cícha, ředitel pohřební služby Memory in Memory, jež má na starost provoz krematoria v Ústí nad Labem a také Renata Březinová Benešová, majitelka pohřební služby z Mladé Boleslavi.

Čtěte také zde: Zraněnou srnu musel myslivec zastřelit



Ne se všemi částmi novely zákona však zástupci pohřebních služeb souhlasí. Ohrazují se například proti povinnosti vybudovat v prostorách pohřební síně a krematoria speciální místnost pro případnou úpravu i kontrolu rodinou zesnulých. Zákon pohřebkám nařizuje umožnit pozůstalým bezplatně ve svých prostorách mrtvého uskladnit. Blízcí ho tam mohou například sami obléknout. Kvůli tomu budou muset zbudovat samostatný prostor, kde podle stavebního zákona musí být rozdělené toalety, pro muže, ženy, a navíc musí být bezbariérové.

„Musíme vycházet z toho, že některé pohřební služby na malých městech na to nemají prostory," poznamenal Ladislav Kopal a upozornil, že často jsou to malé kaple přímo na hřbitově, kde není možnost jakékoli přístavby. „Navíc bývají i památkově chráněné. Stejně jako naše krematorium v Liberci, které je státní památkou. Bez památkářů nemůžeme vyměnit ani okapy," naráží na jedno z nových pravidel novely Kopal.

S novelou zákona o pohřebnictví nesouhlasí ani Antonín Cícha. „Celý problém té novely je v tom, že je to takzvaná úřednická novela dělaná od stolu. A vůbec se tam nepřihlédlo k poznatkům z praxe. To je ten největší problém, protože praxe je úplně odlišná," uvedl Cícha.



Na otázku, zda je ministryně ochotna na základě diskuze s představiteli pohřebních služeb ustoupit a vyhovět jim v jejich připomínkách, Deníku řekla, že diskusi společně vedou už dva roky a novela zákona je potřeba.



„I tady dnes bylo v podstatě sděleno, že novela je naprosto nutná, z úst právě zástupce asociace pohřebních služeb, což je právě ta asociace, která neustále naši novelu neguje. Osobně se domnívám, že spíše představa byla taková, že někdo tu novelu napíše a hodí ji Šlechtové na stůl a Šlechtová ji hodí do vlády. Já jsem to neudělala," uvedla Šlechtová a dodala, že s novelou si dali opravdu hodně práce, neboť se týká jak pohřebních služeb, tak i krematorií a samozřejmě i hrobníků.

Mohlo by vás zajímat: Řidiči se dočkají na severu Čech lepších silnic, startují opravy



„A pokud kolegové a sdružení sdělují, že novela je dobrá, nutná a všichni ji potřebujeme, tak já to spíš vnímám jako takové zbytečné negující informace vůči ministerstvu, a především vůči mé osobě," dodala ještě ministryně.



Novela zákona o pohřebnictví počítá také se zákazem používání nejlevnějších papírových rakví. Podle předlohy by rakev mohla být papírová, ale minimálně pětivrstvá. Změna se týká také pohřbívání mrtvě narozených dětí do 500 gramů.



„Nyní ho lékaři považují za odpad a dávají ho do stejných míst jako například amputované končetiny. My navrhujeme, aby o případném pohřbení rozhodli rodiče. V případě, že by se nevyjádřili do 96 hodin, plod by byl považován za odpad," uvedla již dříve Šlechtová. Návrh novely počítá i s tím, že kdo bude chtít nově podnikat v pohřebnictví, bude muset složit také praktickou zkoušku a mít povinnou praxi v oboru.



Kromě diskuse se zástupci pohřebních služeb si Karla Šlechtová prohlédla i celou budovu obřadní síně společnosti Auriga v Michalovické ulici, v jejíž prostorách se nacházejí také místnosti na úpravu zemřelých, neboť majitel firmy Petr Rambousek je vyhlášeným balsamovačem. Nahlédla i do obchodních prostor společnosti, kde v showroomu pochválila kvalitu rakví. Na památku si na vlastní přání odnesla i šroub, který se používá na uzavření rakve.

Psali jsme také zde: OBRAZEM: Masopust ve Štětí