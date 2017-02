Školní jídelna se jako jediná v kraji pyšní certifikátem zdravých jídelen

Lovosice – Masové kuličky s kuskusem a humusem, gnocchi se smetanovou omáčkou a brokokolicí nebo kuřecí směs s rýží parboiled. To byla dnešní hlavní obědová nabídka v centrální školní jídelně v Lovosicích.

V lovosické centrální školní jídelně měli vloni například Den thajské kuchyně.Foto: Radim Tuček

Ta jako jediná v Ústeckém kraji splnila deset kritérií kvality a na základě zvoleného pestrého jídelníčku před několika dny získala certifikát Zdravá školní jídelna.

CO MUSÍ JÍDLO SPLŇOVAT

„Do projektu jsme se přihlásili po konferenci školního stravování, kterou pořádá každý rok Společnost pro výživu. V červnu 2015 jsme poslali do Státního zdravotního ústavu náš stávající jídelníček, kdy jsme měli na jedničku klasické, většinou masité jídlo, jako druhé jídlo jsme měli více drůbeže, směsí a ryb. Třetí jídlo pak bylo nemasové. Nebylo to pravé ořechové,“ vypráví ředitelka jídelny Jana Dreieckerová s tím, že od září 2015 už začali vařit podle nutričního doporučení spotřebního koše, který určuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně.





„Celý jídelníček jsme předělali a postupně jsme splnili všechny body. Největší problém byl snížit spotřebu soli. Bohužel, tady se nerozlišuje sůl na vodu do těstovin nebo do brambor,“ popisuje Jana Dreieckerová a dodává, že celý tým zaměstnanců jídelny se neustále vzdělával a vzdělává dále. Za úspěchem stojí podle ředitelky celý kolektiv, kdy každý ví, co má dělat, aby uvařená jídla byla co nejkvalitnější.

MÁ TO SMYSL

„Věří tomu, že to má smysl. Vědí, že jejich práce a znalosti jsou velice důležité. Svoji práci si dokáží obhájit, protože vědí, jak dělat věci správně, vždy s ohledem na zdraví dětí,“ říká Dreieckerová a doplňuje, že podporu mají i u rodičů dětí, samotných strávníků i od vedení města. Než lovosická jídelna certifikát získala, uplynul více než rok. „Nemůžeme se zavděčit všem, ale podle výsledků ankety jsou strávníci většinově spokojeni a jejich počet stoupá. Jen za loňský rok jsme uvařili o 33 368 obědů více,“ doplňuje.



Recepty z lovosické školní jídelny se pravidelně objevují také v měsíčníku, který vydává tamní radnice.

ZAPOMENUTÉ SUROVINY

„Každý měsíc vychází receptura a postup na jídlo z našeho jídelníčku. Lidé se tak seznamují s netradičními, nebo již zapomenutými surovinami jako je cizrna, jáhly, pohanka, bulgur nebo kuskus. Jednou z nadcházejících akcí, které se v lovosické jídelně chystají, je také Den norské kuchyně. Uskuteční se ve čtvrtek 16. března, a to v rámci projektu Asociace školních jídelen ČR.



Zaměstnanci školy připraví tradiční mezinárodní menu ve spolupráci s velvyslanectvím dané země. Jedlíci v lovosické jídelně se tak mohou těšit na hráškovou polévku, salát z červené řepy nebo na hlavní chod, kterým bude hejk s bylinkovou krustou.