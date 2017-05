Skate park v Litoměřicích se dočká rozšíření, přibudou prvky

Litoměřice – Milovníci jízdy na skateboardu se v Litoměřicích dočkají kvalitnějšího zázemí. Místní skatepark u Tyršova mostu totiž projde úpravami. Uživatelé parku o tom jednají s vedením města.

Sportoviště by se mohlo dočkat rozšíření směrem na přilehlou zatravněnou plochu, kde přibude asfalt a sportovní prvky, které nyní ve skateparku chybí. Současně je v plánu i výměna stávajícího povrchu a doplnění nových, pevnějších desek podél překážek.



Právě překližkové desky byly nedávno předmětem neshod mezi městem a skejťáky.



„Zástupci radnice kritizovali díry v deskách a nepořádek, který se ve skateparku objevil po jarních opravách. Nakonec se však ukázalo, že šlo o nedorozumění a díry v překližkách vznikly už dříve,“ uvedla Eva Břeňová, mluvčí města.



Početné díry způsobili bikeři, kteří s BMX koly jezdí i po stěnách. To by ale neměli.

„Zvýšíme zde dozor a pokusíme se ohlídat, aby různé partičky, které sem nepřicházejí sportovat, nekazily dobré jméno uživatelů skateparku,“ slíbila Šárka Hlaváčková, jednatelka mladých lidí, kteří areál pravidelně užívají a usilují o jeho rozvoj a propagaci.



V nejbližší době například chtějí představit grafické návrhy piktogramů, které budou nenásilnou a vtipnou formou nabádat návštěvníky k udržování pořádku.



„Věřím, že uživatelé sportoviště by si nikdy skatepark záměrně neničili. Kluci si tam pravidelně zametají a uklízí. Jenže nikdy nejde stoprocentně uhlídat ostatní návštěvníky areálu,“ vysvětluje Šárka Hlaváčková.

Obliba litoměřického skateparku se postupně zvyšuje. Užívají ho pravidelně zhruba dvě desítky milovníků skatu, ale mnohem více jezdců na BMX kolech, takzvaných bikerech, ale také in-line bruslařů a lidí na koloběžkách.



Letos již potřetí s komunitou Na scénu organizují benefiční akci na podporu skateparku „Save-skate III."

ČERVENCOVÝ FESTIVAL

Festival se uskuteční v sobotu 8. července od 13 hodin. V tu dobu bude mít skatepark po několika letech již částečně jinou podobu.



Letos se návštěvníci na benefici můžou těšit na skate a BMX závody s bohatým hudebním programem, jako jsou kapely The Oxx, nebo ASAP Jarda. Vstup na akci je dobrovolný a příspěvek putuje do fondu skateparku.



Skate a BMX komunita je navíc připravena zvýšit dohled nad sportovištěm, do jehož obnovy investovalo město letos na jaře zhruba 150 tisíc korun.



Součástí této rekonstrukce byla kompletní výměna dvou rezavých ramp, odstranění rzi na ostatních překážkách a nátěr všech překážek v celém areálu.

Save skate III. Benefiční akce na podporu litoměřického skateparku se koná v sobotu 8. července od 13 hodin v prostorách skateparku pod Tyršovým mostem. Součástí budou skate a BMX závody a vystoupení několika kapel.