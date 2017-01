Silničáři na Litoměřicku použili přes tisíc tun soli

Litoměřice – Obsluha techniky na střediscích litoměřického provozu Správy a údržby silnic (SÚS) Ústeckého kraje v Litoměřicích, Liběšicích, Lovosicích a Račiněvsi je od úterka na nohou.

Silničáři litoměřické SUS v akci, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Zvláště řidiči posypových vozů jsou po dvanáctihodinových směnách, kdy se musí maximálně soustředit na silniční provoz sevřený sněhovou nadílkou, unavení.



Při sněžení ošetří úsek silnice podle pokynů dispečera a po krátkém odpočinku a doplnění posypového materiálu vyrážejí znovu do terénu.



Zatím jen ve dvou případech došlo na silnicích v okrese Litoměřice ke kolapsu. Kopec nad Trnovany zablokoval kamion, který měl neúčinný vzorek na pneumatikách, a silnice mezi Milešovem a Kocourovem, která se v zimě neudržuje, byla dva dny uzavřena kvůli dalšímu uvízlému kamionu. Za tři dny bylo při zimní údržbě 830 kilometrů silnic spotřebováno přes tisíc tun soli a asi 600 tun písku.



Jejich zásoba byla již doplněna. Chemické ošetření je účinné do mínus osmi stupňů Celsia, silničáři se ji snaží udržet zvýšenou koncentrací solanky.



„V provozu máme všech 15 sypačů, 12 traktorových škrabek, v permanenci jsou i řidiči traktorů smluvních partnerů. Nejproblematičtějším úsekem pro zimní údržbu silnic v naší správě je úsek mezi Podsedicemi a Třebívlicemi, zde vítr vytváří na silnici sněhové jazyky, hodně sněhu je také na Lovečkovicku, kde máme pro případ velkého přídělu sněhu připravenu jedinou sněhovou frézu. Všechny silnice jsou dnes se zvýšenou opatrností sjízdné," uvedl včera Vlastimil Filous, vedoucí výroby litoměřického provozu SÚS.



I když stroje pro údržbu silnic jsou speciální, jejich pohyb na silnicích ve ztížených zimních podmínkách je pro řidiče stejně náročný jako pro každé jiné vozidlo. Jedinou výhodou sypačů je, že mají před sebou pluh. Není tudíž vzácností, že i oni občas zapadnou a potřebují pomoc.



Během uplynulého týdne to bylo ve dvou případech, kdy pod vrstvou sněhu bylo navíc ukryté náledí.

„Při častějších jízdách dochází u radlic sypačů k rychlému obrušování gumových břitů a k poruchám nosných koleček. Proto v tuto dobu mají hodně práce i naši údržbáři," dodává Vlastimil Filous.



Litoměřický provoz zabezpečuje zimní údržbu chemicky na 635 kilometrech, inertem na 168 kilometrech a pluhováním na 27 kilometrech, 103 kilometrů silnic, především k chatovým oblastem, se v zimě neudržuje. Silnice 1. pořadí důležitosti, kterých je 94 kilometrů (I/8, I/15, I/30, II/247, II/608, II/261, III/25847 a III/00817), by měly být ošetřeny do tří hodin. Limit pro 2. pořadí důležitosti činí 6 hodin a pro zbývající silnice 12 hodin.