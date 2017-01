Sesuvem zničená trať mezi Lovosicemi a Řetenicemi se možná dočká obnovy

Dobkovičky – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje obnovení trati v Českém středohoří, kterou v červnu 2013 poničil rozsáhlý sesuv půdy. Zemina tehdy sjela na rozestavěnou dálnici D8.

TRAŤ mezi Řetenicemi a Lovosicemi poškodil v roce 2013 sesuv půdy. Vlakovou dopravu nahradily autobusy. Foto: Deník/Karel Pech

Zatímco po dálnici už se jezdí, kdy se projedou lidé znovu vlakem z Řetenic do Lovosic, není jasné. Mluvčí SŽDC Kateřina Šubová řekla, že práce by mohly začít zhruba v období 2019 až 2020.



Při přípravě projektu zpracovávají odborníci dvě varianty. „Buď poškozené místo překonat náspem, nebo mostní konstrukcí. O definitivní variantě zatím není rozhodnuto," uvedla Šubová. Poškozené místo je vymezeno kilometry 24,4 až 24,2, je to tedy 200 metrů.





Peníze na přípravu projektu ministerstvo dopravy podle mluvčího Tomáše Neřolda má. Kolik budou práce stát, se zatím neví. Vzhledem k sesuvnému území by se při obnovení trati musely podobně jako u stavby dálnice dělat zajišťovací práce. Projekt s tím podle Šubové počítá. Martin Kašpar z oblastního ředitelství SŽDC v Ústí nad Labem uvedl, že se musí nejprve spočítat ekonomické zhodnocení trati.



„Tam, kde je pouze regionální doprava, není jednoduché, abychom dosáhli příznivých hodnot," uvedl Kašpar. Tedy jasné musí být, zda se oprava vyplatí.





„Věřím, že se bude pokračovat v tom, abychom uvedli do provozu tu přerušenou trať, že se nám podaří to, na čem jsem se dohodli s ministrem dopravy Danem Ťokem," prohlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) při otevření posledního úseku dálnice v polovině loňského prosince.



Cestující musí prozatím využívat náhradní autobusovou dopravu. V roce 2015 zorganizovali obyvatelé v Českém středohoří petiční akci. Obnovení železniční trati v ní žádalo přes dva tisíce lidí.