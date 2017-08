Semafory Na Valech opět vydávají zvukový signál

Litoměřice – Po zkušebním provozu takzvaných tichých semaforů, které vydávaly akustický signál pouze po spuštění dálkovým ovládáním pro nevidomé, došlo ke změně nastavení signalizace pro dobu dopravní špičky.

Semafory v ulici Na Valech.Foto: Deník/Karel Pech

„Po podnětech ze strany obyvatel města jsme se rozhodli pro kompromis, jak vyjít vstříc obyvatelům rušné ulice i účastníkům dopravy,“ uvedl investiční technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík.

Aby litoměřická dopravní tepna nebyla zatěžovaná dalším hlukem, bude akustická signalizaci spuštěna jen v nejzatíženějších časových intervalech.

Přechody budou vydávat zvuk od pondělí do pátku v časech od 6.30 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin, v neděli pak od 15 do 18 hodin.