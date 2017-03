Sbírka přinesla nemocnici přes 43 tisíc

Ústecký kraj - Desetitisíce řidičských průkazů. Ty kvůli končící platnosti musejí vyměnit řidiči v Ústeckém kraji. Neměli by to nechávat na poslední chvíli nebo nechat „propadnout". Policisté totiž bývají v takových případech nekompromisní a řidiče to může přijít draho.