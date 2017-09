Samková zahřímá v Hradu, knihovna jí to neumožnila

Litoměřice - Přednášku protiislamistické aktivistky knihovna zrušila. Město jí nabídlo Hrad.

Advokátka Klára Samková.Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Nikoli v knihovně, ale v litoměřickém Hradu dnes 27. září zazní kontroverzní názory aktivistky Kláry Samkové. Prostory jí nabídla radnice.

Původně měla besedu se známou právničkou v programu na září Knihovna K. H. Máchy, po bližším seznámení s názory Samkové ještě v srpnu pořad zrušila. Ze strany části veřejnosti se za to dočkala nenávistných reakcí.

Za pořádání akce se potom postavil místostarosta města Karel Krejza, jednička na krajské kandidátce ODS v říjnových sněmovních volbách. „Považoval jsem za slušnost dodržet dohodu,“ vysvětluje Krejza.

Akce se nakonec koná v Hradu, který slouží jako reprezentační prostor města. Městská kulturní zařízení poskytla prostory Samkové bezplatně, což se nelíbí socioložce z Litoměřic Lence Simerské.

„Pokud akci zaštiťuje město ve veřejném prostoru provozovaném z veřejných peněz, což tak působí, k tématu by mělo diskutovat více panelistů širšího spektra názorů,“ myslí si Simerská, která kandiduje ve volbách do sněmovny za Stranu zelených jako krajská čtyřka.

UMOŽNIT DISKUZI

Karel Krejza zná Kláru Samkovou z médií. „Není úplně můj šálek kávy, ale v něčem se s ní dokážu ztotožnit. S islámem a migrací zkrátka v Evropě problém máme,“ myslí si místostarosta. „Nejde o to, kdo, jak a co bude na akci říkat. Jde o to, aby nějaká diskuze vůbec proběhla. Svoboda projevu ale samozřejmě musí být v mezích zákona,“ dodal.

Klára Samková loni vyvolala skandál v Poslanecké sněmovně, když prohlásila, že existence islámu je zločinná a odporující lidské přirozenosti. „Je stejný jako nacismus a komunismus i přesto, že se skrývá za náboženství. Ve skutečnosti je islám státní zločineckou ideologií,“ řekla tehdy.

Na jméno jí proto nemůže přijít senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko a člen ČSSD Hassan Mezian, který pochází ze Sýrie: „Kritizovat lze něco, co má hlavu a patu, ale s populisty a extremisty typu paní Samkové se diskutovat nedá. Neargumentují rozumem, pouze vyvolávají strach a nenávist, útočí na nejnižší pudy člověka,“ tvrdí Mezian. „Kdo dovolil paní Samkové zneužít prostory města, ten chce zakrývat skutečné problémy Litoměřic,“ soudí.

