Rybáři nezahálejí ani v zimě

Doksany – Rybáři z místní skupiny Doksany se v sobotu ráno sešli u slepého ramene Ohře, aby vykonali svou zimní povinnost. Péče o život pod hladinou řeky je totiž celoročním úkolem.

Aby mohli v létě trávit dlouhé dny rybařením, musí v zimě rybám zajistit vhodné podmínky pro život. Na hladině slepého ramene se vytvořila třináct centimetrů tlustá vrstva ledu, která byla ještě navíc pokryta popraškem sněhu.

„Ono by ani tak nevadilo, že hladina řeky zamrzla, problémem je spíš sníh, který leží na ledu. Pod hladinou je kvůli tomu úplná tma, rostliny tak nemohou provádět fotosyntézu a vzniká nedostatek kyslíku," vysvětlili rybáři před tím, než začali do ledu vyřezávat díry.

JEDOVATÉ PLYNY MOHOU PRYČ

„Teoreticky by stačilo jen odhrnout sníh z ledové plochy, ale je lepší vyřezat do ledu díry, aby mohla řeka vypustit jedovaté plyny, které by se jinak držely pod hladinou," dodali ještě.



V minulosti by podobná práce zabrala téměř celý den. Dnes si rybáři mohou vzít k ruce motorovou pilu s ekologicky odbouratelným olejem a během pár hodin mají hotovo.

„Nejkritičtějším obdobím je jarní tání sněhu a ledu, to se ve vyřezaných dírách často shlukují například candáti, kteří jsou velmi choulostiví na obsah kyslíku a kvalitu vody," uzavřeli doksanští rybáři.

Zimní péči o řeku a její živočichy nezanedbávají, v létě se tak mohou těšit na hojné rybářské úlovky. Vždyť největší rybou, kterou lze v Ohři chytit, je přes metr a půl velký sumec, a to už stojí za to.