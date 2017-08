Rozmlácená Lovošská ulice dostala nový povrch

Lovosice - Zpevnění kolikrát nesjízdné cesty uvítají zejména občané žijící pod Lovošem, zahrádkáři a turisté.

Oprava Lovošské ulice v Lovosicích.Foto: Radim Tuček

Pro některé cesta vedoucí na zahradu nebo na čedičovou dominantu Českého středohoří, pro jiné ale i cesta domů, která se po vydatném dešti stávala absolutně nesjízdnou. To by mělo být na nějakou dobu minulostí, prudký závěr ulice Lovošská totiž dostal nový povrch. Bohužel ale dočasně.



„Nachází se tu desítky zahrádek a stejně jako my tu řada lidí celoročně bydlí. Jenže stačí, aby trochu víc zapršelo a cesta se prakticky nedá vyjet,“ popisuje problematickou komunikaci Jindřich bydlící pod Lovošem už řadu let.

Město proto nechalo na horní část Lovošské ulice položit živičný recyklát, který výrazně zlepšil stav této účelové komunikace, po které denně projíždí občané trvale pod Lovošem žijící a prochází zde řada turistů mířících na vrchol.

„Výsprava cesty na Lovoš byla plánována již delší dobu. V těchto parných dnech se z nezpevněného povrchu cesty po každém projetí auta nesnesitelně prášilo a na jaře a na podzim deště komunikaci natolik podmáčely, že byla jen velmi těžko sjízdná,“ uvedl Milan Dian, starosta města.

Komunikace byla vyspravena živičným recyklátem z vlastních zdrojů města, ten z velké části pocházel z původního povrchu Oranžového hřiště, které město opravilo v loňském roce. Práce na zpevnění provedla firma Dokom Final z Děčína a město za ně zaplatilo téměř 550 000,- korun. Oprava cesty na Lovoš je ovšem pouze provizorní.

„Problém této komunikace je v tom, že zde chybí svod dešťové vody. Z tohoto důvodu není možné vybudovat v místě klasickou zpevněnou komunikaci. Investice do stavby by město vyšla odhadem na desítky miliónů korun, na což prostředky nemáme,“ upřesňuje starosta.

V případě vybudování zpevněné komunikace bez odvodu dešťové vody z horních částí by při větších deštích mohlo dojít k zaplavení sklepů rodinných domů v nižších partiích Lovošské ulice, vodu by proto bylo nutné svést až do Labe, protože kanalizace v lokalitě žádné další navýšení kapacity nepojme.

Prvotní hrubé odhady mluví až o 30 milionech korun, město nicméně přemýšlí o dalších variantách řešení problematiky a budoucnosti lokality jako rozvojové části města vhodné pro celoroční bydlení.