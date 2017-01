Roudničtí mají větší jistotu v zásobování teplem

Roudnice nad Labem – Podřipská metropole dlouhodobě řešila problematiku dodávek tepla a teplé vody majitelům bytů.

Roudnice nad LabemFoto: Deník/Karel Pech

Před šesti lety město a její společnost Teplo-byty, s. r. o., uzavřely smlouvu o pronájmu tepelného hospodářství s firmou Dalkia ČR, která se posléze stala součástí společnosti Veolia Energie ČR, a. s. Dokument má platnost do konce roku 2021, ale dosud mu chyběla aktualizace.



Pronajímatel spravuje ve městě sedm menších kotelen a jednu centrální, kterou zásobuje teplem přes výměníkové stanice větší část sídliště se zhruba 2 000 byty. Mimo to se stará o vytápění objektů města, jako jsou úřady, školská zařízení či Podřipská nemocnice s poliklinikou.



Ne vždy bylo vše v pořádku a hrozilo dokonce vypovězení smlouvy. Včera se podařilo uzavřít mezi oběma stranami dodatek ke smlouvě, který má pro ně strategický význam. Oproti původní smlouvě o podnájmu dochází k navýšení nájemného, které Veolia Energie ČR, a. s., hradí ve prospěch firmy Teplo-byty. Nájemce se v dodatku zavazuje navýšit prostředky určené na údržbu zařízení a do konce roku 2018 chce zásadně investovat do tepelného hospodářství v Roudnici nad Labem.



„Hlavním cílem nové smlouvy je zlepšení kvality, bezpečnosti, účinnosti a spolehlivosti dodávek tepelné energie pro obyvatele města. Díky novým investicím dojde k zlepšení stavu tepelného hospodářství a prodloužení jeho životnosti. Roudnici nad Labem, která je zatím naším jediným partnerským městem v Ústeckém kraji, považujeme za významného partnera a jsem rád, že jsme našli způsob, jak toto partnerství ještě posílit," uvedl po podpisu smlouvy Martin Brůha, ředitel Regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a. s.

Pro město je důležité, že dokument ruší smluvní náhrady ušlého zisku pro provozovatele v původní podobě a omezení ukončení smlouvy o podnájmu z jeho strany tak, aby se s tepelným hospodářstvím města nakládalo jako s celkem a nebylo možné vypovědět smlouvu pouze v rámci jeho části.

Vyjednávání mezi městem a společností Veolia Energie ČR nebylo jednoduché, trvalo téměř půldruhého roku. Firma díky původní dlouhodobé smlouvě nemusela vyvíjet větší aktivitu.



Po pěti letech, kdy došlo ke změně podmínek dokumentu, přišli představitelé města s požadavkem na její úpravu. Vyjednávajícímu týmu se nakonec podařilo provozovatele přesvědčit, že požadavky města jsou oprávněné.



„Za nejdůležitější v dodatku smlouvy považuji to, že se nastavila jasná pravidla, jak se bude pečovat o celé tepelné hospodářství, jaké budou investice a náklady na provoz. To v původní smlouvě nebylo jasně definováno a předchozích pět let to tak nefungovalo," řekl za město místostarosta František Padělek.