Roudnický Říp se po dlouhých letech konečně dočká opravy

Roudnice n. L. – Roudnický kulturní dům Říp čeká kompletní rekonstrukce. Město tak konečně bude mít víceúčelové zařízení, které v sobě kombinuje divadlo, hudební sál, kinosál, společenský sál, restauraci, školicí prostory, prezentační prostory a venkovní amfiteátr.

Kulturní dům Říp v Roudnici nad Labem.Foto: Zdroj: www.kzm-roudnicenl.cz

Podle městského architekta Jana Drahozala se počítá například s teleskopickým stupňovitým hledištěm, které zajistí perfektní výhled a poslech při všech pořádaných akcích. Počítá se také s digitálním kinosálem.



„Rekonstrukce zahrne také nové osvětlení a ozvučení, akustické obklady, podhledy a také novou kuchyň pro restauraci a nový bar, který vznikne přístavbou na stávající terasu," popsal architekt.



Změny čekají také původní technický dvůr, kde by se po rekonstrukci mohla konat divadelní a hudební představení. Jednou z variant je také letní kino, jehož vznik však bude záležet na rozpočtu.

„Důležitou součástí projektu je také rekonstrukce fasád a nová koncepce vstupu a terasy před kulturním domem. Hlavní vstup bude navrácen do středové osy původního barokního objektu směrem do reprezentativního foyeru s šatnami," prozradil Jan Drahozal s tím, že vstupní terasa se více spojí s Husovým náměstím a samozřejmě se změní v materiálovém pojetí a ve vybavení městským mobiliářem.

Podle současného stavu projektu město předpokládá, že výsledná cena oprav by se mohla řádově pohybovat okolo šedesáti milionů korun. Město se proto rozhodlo financovat opravy pomocí bankovního úvěru.

Toto řešení pak na zasedání posvětilo i zastupitelstvo. „Konkrétní částka však bude jasná až ve chvíli vyhodnocení nabídek v rámci případného výběrového řízení," vysvětlil místostarosta Roudnice nad Labem František Padělek.



To, že chce město opravy platit z úvěru od banky, se však nelíbí některým obyvatelům města.

„Oprava kulturního domu by byla velmi prospěšná, každé město má mít slušný objekt, kde se kultura pěstuje. Ovšem město na to musí mít finance. Buď z vlastního rozpočtu nebo z dotací. Já si nepřeji, aby se město zadlužilo," napsala v diskuzi na sociální síti o plánovaných opravách kulturního domu Říp Vlasta. Další diskutující Michaela naopak tuto přestavbu vítá.

„Kulturní dům je vizitkou města. Ten náš je spíš ostudou. Před čtyřiceti lety jsem do něj se svou třídou z gymplu chodila do tanečních a od těch dob se tam vůbec nic nezměnilo. Takže za mne určitě rozumná rekonstrukce ano," uvedla.



Ozývají se však hlasy, které se zamýšlenou rekonstrukcí kulturního domu nesouhlasí vůbec. „Sál je malý, pamatuji si, že jsme tam na plesy ani nechtěli z toho důvodu chodit. Při tancování tam prostě není místo. Je to nesmysl vrážet do toho peníze a ještě k tomu naše," myslí si zase Roudničan Pavel.



Do diskuze o rekonstrukci kulturního domu chce město své obyvatel přizvat a s projektem je podrobně seznámit. Na pondělí 5. června proto chystá veřejné projednání, na kterém budou, kromě zástupců města, přítomni také odborníci na tuto problematiku.

Parametry po rekonstrukci: Maximální kapacita během plesu na počet osob: sál 250, balkon 24, restaurace 70, salonky 35. Celková kapacita při plném obsazení bude tedy 379.