Řidiči si musejí dávat pozor na lesní zvěř. Střetů se zvířaty totiž přibylo

Litoměřicko, Teplicko, Děčínsko – V poslední době dochází na severočeských silnicích k růstu dopravních nehod způsobených lesní zvěří. Ta se kvůli nedostatku potravy totiž přesouvá k polím a městům či obcím. Přitom putuje přes silnice.

Takhle dopadl před několika lety řidič se svým vozem u Jenčic na Lovosicku. Těsně před automobil mu vběhlo divoké prase.Foto: Deník/Karel Pech

LITOMĚŘICKO

„V loňském roce bylo za měsíc leden evidováno šest nehod s lesní zvěří. Jen v lednu letošního roku již došlo ke dvanácti nehodám s výše uvedenou příčinou," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová čísla za Litoměřicko.



Jen za poslední týden evidují dopravní policisté osm střetů aut s lesní zvěří. K těm na Litoměřicku došlo mimo jiné i poblíž obcí Vrutice, Vchynice a Klapý a ve většině šlo o srážku se srnami, které se vydaly blíže k civilizaci hledat potravu.



„Nejčastěji se jedná o srnčí zvěř či prasata, která se v poslední době často stahují do měst za potravou. V kopcích je vše zmrzlé, černá zvěř nemůže stále rýt v zemi a srnčí zvěř schází z kopců do nižších poloh za okusem. Snaží se dostat do sadů k menším stromkům a k polím, kde je zaseté ozimé obilí nebo řepka. Tam se sněhem prohrabávají k potravě. Lidé by také neměli vyhazovat odpad na zahradách za plot, to pak zvěř také láká," řekl Adolf Rolínek, člen litoměřické Okresní myslivecké rady.

TEPLICKO

Na Teplicku je také několik silnic, kde dochází poměrně často ke srážkám se zvěří. Jednou z nich je i silnice mezi Dubím a Osekem. Před časem tam dokonce městští strážníci z Dubí řešili případ jelena, který korzoval po silnici a v paroží měl zamotanou plachtu od balíku slámy. Takto vyfešákovaný se postavil za tmy doprostřed silnice. Německý řidič jedoucí tou dobou po silnici musel kvůli jelenovi zastavit. Přivolaní policisté a strážníci městské policie zvíře s váhou přes 200 kilo odehnali pryč ze silnice.



„Řidič byl docela vystrašený. Není se co divit, jelen byl trofejní. Proč se z lesů stáhl až k lidským obydlím není jasné. Pravděpodobně chtěl pomoci od plachty," uvedl velitel Městské policie Dubí Tomáš Pykal.

DĚČÍNSKO

Na Děčínsku je rizikový úsek mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Místní řidiči tu jsou opatrní; vědí, že se tu kolem silnic potloukají zejména srnky.



Policisté upozorňují řidiče, že ke srážce se zvěří může dojít v kteroukoliv denní či noční dobu, nejčastěji však za svítání a za soumraku. Velké riziko hrozí i při nočním osvícení světlomety, kdy je zvíře oslněno, zmateno a zůstává strnule stát na silnici. Prevencí vzniku těchto nehod je především snížení rychlosti jízdy a zvýšená pozornost, navíc zvířata se pohybují většinou ve skupinách.

Pokud k nehodě se zvířetem došlo, je zapotřebí učinit opatření jako při kterékoliv jiné dopravní nehodě. Srážku se zvěří je nutné podle zákona nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení nebo policii.