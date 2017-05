Řidiči pozor: chystají se další uzavírky

Litoměřice – Další vlna uzavírek čeká od tohoto týdne na řidiče v Litoměřicích. Problémy v dopravě lze čekat hned několika místech města.

Opravy v ulici Na Valech, 24. duben.Foto: Radim Tuček

Během soboty 6. a neděle 7. května bude kvůli pokládce kabeláže pro signalizační zařízení zcela uzavřená ulice Osvobození u bočního vchodu České pošty. Informovala o tom Anna Hrochová z litoměřického městského úřadu.



Po dubnové uzavírce části ulice Na Valech, kde je již dokončené frézování i pokládka nového asfaltu, se řidiči od úterý 9. května musí připravit na uzavírku další části této ulice. Až do 6. června budou „Valy“ neprůjezdné od ulice Osvobození až ke kruhovému objezdu Na Kocandě.



Výjimku bude mít pouze autobus a zásobování, například pro poštu, tiskárnu a vazební věznici.



„Od 9. do 31. května bude zcela uzavřena ulice K Radobýlu, kde se chystá pokládka dešťové kanalizace a úrovňového prahu k účelu zklidnění dopravy,“ uvedla referentka komunikace Anna Hrochová a doplnila, že k rozšíření uzavírky dojde také v ulici Palachova, a to ve dnech od 9. května do 4. června v úseku od ulice Palackého k ulici Křižíkova.

Dále pak od 5. června až do 20. července v úseku od ulice Křižíkova k ulici Resslova, kde proběhne rekonstrukce kanalizace.