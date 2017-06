Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích začíná

Lovosice – Začátkem června odstartují přípravné práce dlouho očekávané a diskutované rekonstrukce autobusového nádraží v Lovosicích. Rekonstrukce by s sebou měla přinést i dočasná dopravní omezení, která se týkají zejména přechodného umístění náhradních zastávek.

Autobusové nádraží v Lovosicích.Foto: Karel Pech

Omezení pocítí nejvíce obyvatelé ulice Žižkova, protože autobusové zastávky budou umístěny právě do jejich ulice.



„Náhradní zastávky budou umístěny na parkovacích zálivech místní komunikace u domu čp. 377, 668 a 914. Po celou dobu rekonstrukce bude v těchto místech omezeno parkování osobních automobilů," upřesnila Ivana Kocánková, mluvčí Lovosic.



Předpokládaná doba omezení je odhadnuta na šest měsíců. Přesný termín umístění náhradních zastávek není ještě znám, podle místostarosty města Vladimíra Šumy by se tak ale mělo stát začátkem měsíce června.





„V uplynulých dnech došlo k jednání s dopravci a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Na schůzce bylo stanoveno, že zastávky musí být umístěny v co nejkratší vzdálenosti od vlakového nádraží, a to z důvodu lepší dostupnosti pro přechod cestujících na vlakové spoje," říká Šuma s tím, že zhotovitel nyní zpracuje dopravně inženýrské opatření a musí požádat odbor dopravy městského úřadu o jeho stanovení.



Na základě této žádosti vydá odbor dopravy rozhodnutí, ve kterém bude termín přesunutí zastávek již pevně uveden.



Lidé by měli počítat i s dalšími dopravními omezeními spojenými se stavbou, která se budou se týkat zejména křižovatky ulic Žižkova a Terezínská. Opatření se pak budou měnit podle postupu prací.



„Ano, určitě je rekonstrukce potřeba, je fajn, že to bude hezčí a modernější, ale taky by se mělo udělat něco hlavně s vlakovým nádražím, na který není hezký pohled," říká Martin, který v Lovosicích bydlí už přes 20 let.



Veškeré náklady projektu včetně doprovodných služeb vyjdou město zhruba na 29 milionů korun, z toho 23 milionů pokryje dotace.