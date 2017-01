Rakosníčkovo hřiště už v okrese chybí jen Lovosicím

Litoměřicko - Litoměřický region je co do Rákosníčkových hřišť v Ústeckém kraji ojedinělý. Ze tří dětských sportovišť, které tu během pěti let vybudoval řetězce Lidl, je jedno v Litoměřicích a druhé v Roudnici nad Labem. Třetí získala Kadaň.

Rákosníčkovo hřiště, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

O hřiště loni hlasovali i Lovosičtí, ale do soutěže v kategorii do 10 000 obyvatel odeslali jen 548 hlasů a město tak skončilo až na 13. místě. Letos se mohou polepšit a vzít si příklad od Roudničanů, kteří své město loni podpořili 16 670 hlasy, to obsadilo ve vyšší kategorii 2. místo. Hlasování začíná 1. února a probíhá celý měsíc. Každý obyvatel může během každého dne poslat na www.lidl-rakosnickovohriste.cz nebo www.facebook.com/lidlcesko dva své hlasy.

Autor: Václav Sedlák