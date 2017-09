Problémová křižovatka si díky dálnici oddychne

Litoměřicko - Nejrizikovější místo před otevřením posledního úseku dálnice D8 bylo na silnici I/30. Teď jsou problémy s kamiony na vedlejších okreskách.

Za poslední tři roky došlo u Litochovic nad Labem k sedmi autonehodám se dvěma těžkými zraněními. Taková je podle čerstvého hodnocení Allianz Automapy, které se věnuje nejkritičtějším místům na českých silnicích, bilance nebezpečné křižovatky na silnici mezi Lovosicemi a Ústím.



„Na hlavní není odbočovací pruh. Když chce někdo uhnout, stane se, že to řidič za ním zaregistruje pozdě, a napere to do něj,“ hodnotí kritické místo Karel z Litoměřicka, který na dřív frekventované silnici jezdí často služebně. Dokud sloužila jako objízdná trasa nedokončené dálnice, jezdilo tu mnoho nákladních vozů a docházelo k řadě nehod, místy i smrtelných.

Po otevření posledního úseku dálnice D8 přes České středohoří na konci roku 2016 se provoz na silnici I/30 zklidnil. Podle šéfa litoměřické dopravní policie Jaromíra Galii je ale s kamiony od loňska problém na vedlejších silnicích. Svědčí o tom i srovnání počtu dopravních nehod za období od 1. července do 31. srpna. Oproti loňským prázdninám došlo letos k více nehodám na okresních silnicích druhé a třetí třídy než na hlavních silnicích.

Nákladní doprava vzrostla hlavně na silnici II/261 z Děčína do Štětí. Jednou z hlavních příčin je zřejmě rozvoj stavební a podnikatelské činnosti ve štětské papírně Mondi. Dřevo sem zavážejí nákladní vozy z pohraničních oblastí těžby a také polští dopravci. Dopravní policie se v poslední době zaměřuje právě na tuto silnici a u řidičů kamionů kontroluje dodržování předpisů.

S nákladními vozy na vedlejších silnicích se potýkají i cyklisté. „Mezi Velkými Žernosekami a Litoměřicemi mě neustále předjíždějí kamiony, které vypravuje CS-Beton,“ stěžuje si Ústečan Marek, který na kole jezdí do práce v Litoměřicích. Sami cyklisté však o prázdninách v okrese zavinili sedm dopravních nehod, což je za stejné období o šest víc než loni. Vážné zdravotní následky si odnesl kolař z nedávné nehody na litoměřickém Tyršově mostě.

Celkově došlo od 1. července do 31. srpna v okresu ke 219 dopravním nehodám. Bylo jich tedy o 25 víc než ve stejném období loni. Nehody si zde o letošních prázdninách vyžádaly dva mrtvé, těžce raněno bylo osm lidí. Příčinou nehod byl většinou způsob jízdy. Alkohol v krvi mělo deset řidičů. Při prázdninových nehodách dosáhla škoda na vozidlech částky blížící se 10 milionům korun.



„K devadesáti procentům veškerých nehod dochází kvůli nekázni. Každý někam pospíchá,“ zobecňuje šéf litoměřické dopravní policie Jaromír Galia.

Jaroslav Balvín