Předškoláci půjdou v září do školky povinně. Místa je dost

Litoměřicko, Ústecký kraj – Od následujícího školního roku budou muset předškolní děti povinně absolvovat poslední rok mateřské školy. Obavy z nedostatku kapacity v mateřinkách se v regionu nepotvrdily.

Předškoláci, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Jasno však mateřské školy budou mít až po zápisech do základních škol, které se konají v dubnu, a po zápisech do mateřských škol, jež jsou naplánované na květen. Potvrzuje to i Alena Zelenková, referentka samosprávní činnosti v oblasti školství v Lovosicích.



„Kapacita by měla být dostatečná, přesná kapacita školek v číslech není stanovena, záleží na počtu přihlášených dětí. Zápisy budou probíhat v květnu, kde si rodiče mohou školku sami určit, a pokud bude kapacita v dané školce naplněna, nebude problém s přidělením do jiné školky,“ vysvětlila Zelenková a dodala, že školky budou z důvodu povinné předškolní docházky dávat přednost dětem v předškolním věku.



Stejná situace je i v Litoměřicích.



„Povinný poslední ročník v předškolním vzdělávání již máme pro litoměřické děti zajištěn. Nepředpokládáme, že tato povinnost nějak ovlivní celkový počet přijímaných dětí. Míst v mateřských školách zřizovaných městem Litoměřice pro děti starší tří let je dostatek. Silné ročníky, které nastupovaly do mateřských škol, už jsou minulostí,“ uvedla vedoucí litoměřického odboru školství Andrea Křížová.



Podle předběžných informací by v Roudnici nad Labem měl být i pro nový školní rok dostatek míst v mateřských školách. Kapacita v šesti zařízeních zřizovaných městem je 461 míst, některé mateřské školy ji můžou navýšit o dalších devětadvacet míst. Nebylo to třeba ani loni, kdy rodiče podali pouze 212 přihlášek. Další místa jsou v soukromých zařízeních.



Město má podle loni schválené obecně závazné vyhlášky jeden společný školský obvod, kterým je celé území města. Zápis do mateřských škol proběhne v podřipské metropoli ve dnech 3. a 4. května, zápis do základních škol o měsíc dříve – 5. a 6. dubna.