Povodeň 2002: Řádění vodního živlu na Litoměřicku objektivem Karla Pecha

Litoměřicko - Je to přesně 15 let co Česko zasáhla ničivá povodeň. Ušetřeno nezůstalo ani Litoměřicko. Prohlédněte si fotografie z Litoměřic, Lovosic, Píšťan, Křešic a dalších míst zasažených velkou vodou v roce 2002.

Autor: Redakce