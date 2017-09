Pohřby prodraží. Nový zákon zatíží pozůstalé

Litoměřicko - Od 1. září začala platit novela zákona o pohřebnictví. Zvyšuje nároky na pohřební služby i zázemí domovů pro seniory

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Ježek

Papírová rakev, nedůstojné zacházení s mrtvým, pohřeb v kvaltu. To má skončit se zákonem č. 193/2017 Sb. Podle ministerstva pro místní rozvoj odstraňuje nedostatky zákona o pohřebnictví přijatého před 15 lety. Ministryni Karle Šlechtové vadilo například zacházení s mrtvě narozenými dětmi. „Nemocnice s nimi nakládaly jako s odpadem,“ je přesvědčena Šlechtová.



Novela stanovuje sankce za protiprávní jednání pohřebních služeb až do výše 500 000 Kč. Pohřebky nově musí nakládání s lidskými ostatky přesně evidovat ve svázané knize. „V pohřbívání musí být zaveden skutečný pořádek,“ zdůrazňuje ředitel litoměřické pohřební služby Auriga Petr Rambousek.



Rambousek novelu hodnotí pozitivně. „Samozřejmě se ale další řadě pohřebních služeb a provozovatelů krematorií a pohřebišť nelíbí,“ tvrdí ředitel.



Podle majitele lovosické pohřební služby Miroslava Puhlíka novely nebylo třeba. „Kolik bylo v poslední době případů, které by bylo nutno soudně řešit a trestat?“ ptá se Puhlík. „Divoké časy jsou dávno za námi. Nekalé praktiky pohřebních služeb vyřešila konkurence,“ myslí si Puhlík.

Krajská hygiena se nákaz neobává

Pohřební služby nově musí zřídit speciální místnost, kde by pozůstalý mohl zemřelého sám upravit, pokud bude chtít. Takovou místností Puhlík i Auriga disponují. Puhlíkovi ale vadí, že k zemřelému bude moct kdokoli.



„To je jako bych přišel na chirurgii, že si chci zkusit vyndat třísku,“ nechápe Puhlík. „Co když za měsíc někdo přijde, že dostal žloutenku, a dostal ji u nás? My za to budeme zodpovědní,“ upozorňuje majitel pohřební služby.

Ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková je přesvědčena, že pozůstalého poučí a vybaví ochrannými pomůckami pracovník pohřební služby. „Současně si myslím, že této možnosti nebudou pozůstalí příliš využívat,“ dodává Šimůnková.

Město je v klidu

S novelou souvisí vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obcí při zajištění slušného pohřbení. Takzvané sociální pohřby obce vypravují tehdy, pokud se k zemřelým nikdo nehlásí, nebo pokud je o to požádají pozůstalí. Obce je pořizovaly za výrazně nižší částky, než kolik stály standardní pohřby. Odteď ale ani sociální pohřby levné nebudou.



„Chladicí nebo mrazicí zařízení, rakev podle normy s vložkou a vystýlkou, úprava zemřelého, transportní vak, oblečení do rubáše, návleky na chodidla a tak dál,“ vypočítává Rambousek, co všechno bude muset sociální pohřeb obnášet.

Podle vedoucího správního odboru města Litoměřice Jaroslava Lachmana městu kvůli sociálním pohřbům zatím žádné náklady nevznikají. Spolehlivě je proplácí ministerstvo pro místní rozvoj.

„Náklady městu mohou vzniknout jen v případě neuhrazení sociálního pohřbu pozůstalými, avšak v letech 2016 ani 2017 k takovému případu nedošlo,“ ohlíží se vedoucí správního odboru s tím, že v tomto roce Litoměřice vypravily zatím 25 sociálních pohřbů.

Domovy důchodců mají o starost navíc

Větší vrásky dělá novela pohřebního zákona provozovatelům sociálních služeb. Domovy důchodců a podobná zařízení musí mít chladící zařízení, v nichž jsou povinny uložit zemřelého po dobu 48 hodin. „Vím, že řada z nich nic takového nemá, a novela u nich vyvolala paniku,“ upozorňuje Rambousek.



Chladícím zařízením nedisponuje například Farní charita Litoměřice, která provozuje několik sociálních zařízení pro seniory. „Představuje to pro nás mimořádnou komplikaci, především finanční,“ říká ředitel Roman Striženec.



Ředitel rovněž negativně vnímá způsob, jakým s ním téma řeší zástupci poskytovatelů soukromých pohřebních služeb. „Tam, kde bychom uvítali metodickou podporu, dostáváme ultimativně a výhrůžně formulované informace,“ dodává ředitel charity.