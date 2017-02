Podchod nově spojí nádraží a Nové Klapý

Lovosice – Vlakové nádraží v Lovosicích čeká už za rok rozsáhlá rekonstrukce. Její součástí bude i prodloužení podchodu pod nástupišti až do Máchovy ulice. Zvýší se tak bezpečnost lidí, kteří odtud koleje u nádraží přecházejí i přes zákaz.

Od 4. nástupiště by měl být podchod prodloužen až do Máchovy ulice v Novém KlapýFoto: Deník/Karel Pech

Investor projektu Správa železniční dopravní stavby (SŽDC) chce do rekonstrukce zahrnout i modernizaci nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů. Mluvčí SŽDC Marek Illiaš Deníku řekl, že správa v současné době stavbu připravuje.



„Stavba je ve fázi rozpracované přípravné dokumentace. Letos v květnu předpokládáme vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci," uvedl Illiaš s tím, že orientační náklady se pohybují okolo 150 milionů korun.

Rekonstruovaná nástupiště budou podle plánu vybavena i prvky pro cestující se sníženou pohyblivostí. Na všechna nástupiště povedou z podchodu nové výtahy a opravou projdou i stávající schodiště. Přípravná dokumentace dále počítá i s vybudováním nového osvětlení všech nástupišť i podchodu a dále doplněním rozhlasového, informačního i kamerového systému.

Zřejmě největší změnou, která lovosické nádraží čeká, bude plánované prodloužení podchodu až do Máchovy ulice. Výstup z podchodu bude řešený výtahem a zalomeným schodištěm. Podchod nyní spojuje pouze nástupiště s výpravní budovou. Nově má pokračovat až do Nového Klapý, čtvrti, která je od zbytku města oddělená právě železnicí.



„Předpokládaný termín realizace je začátek roku 2018. Práce by měly trvat zhruba rok," poznamenal Illiaš a doplnil, že během oprav budou cestující muset počítat například s omezeným provozem. Počítá se třeba s uzavřením některých staničních kolejí. Úplná uzavírka nebo výluky vlaků s náhradní autobusovou dopravou by však podle Illiaše nastat neměly.