Pochod aktivistů do centra války v Sýrii prošel Litoměřicemi

Litoměřice – Pěšky z německého Berlína do syrského Aleppa (Halabu), nejdivočejšího bojiště v zemi, po tzv. uprchlické trase, ale opačným směrem. Takový úkol má před sebou skupina aktivistů, kteří chtějí pochodem vyjádřit solidaritu a protest proti válce v Sýrii. Po zastávce v Litoměřicích ve čtvrtek ráno vyrazili směrem do Roudnice nad Labem.

Účastníci nocují v různých prostorách – tělocvičnách, klubovnách, u dobrovolníků, kteří jim nabídnou přenocování u sebe doma, a v extrémních případech i pod širým nebem. Stravování si pak zajišťují svépomocí nebo jej obdrží také od dobrovolníků.



„Pro večerní sezení s občerstvením a následnou debatou nám poskytli svoji klubovnu s perfektním zázemím litoměřičtí ochránci přírody. Připravili jsme pro ně polévky, čaj, kávu, ale nejvíce uvítali veganské občerstvení," uvedla spoluorganizátorka pochodu Marie Mazancová, která pomohla s ubytováním a nechala u sebe přenocovat tři účastníky.



„Přenocoval u nás jeden chlapec a dvě děvčata, všichni z Německa. Šlo o mladé studenty, velmi vstřícné a milé. Všechno, čím jsem je pohostila, přijali s obrovskou vděčností. Jsem moc ráda, že jsem jim takto mohla pomoct, a mám z toho dobrý pocit, většinou jsem v pozici poutníka já, takže se role tentokrát obrátily," doplnila Mazancová, která se alespoň na část pochodu ke skupině přidala.

Ve čtvrtek ráno se poutníci společně sešli poblíž litoměřické Bašty, kde obdrželi jídlo na cestu a naplánovali další trasu, kterou byli kvůli sněhu nuceni změnit. Nemohli jít po neschůdné cyklostezce, ale po hlavní silnici přes Terezín do Roudnice nad Labem. Na cestu asi třicetičlennému průvodu požehnal generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a proběhla také společná modlitba.

Pochod po celou dobu doprovází dohled několika policejních vozů. „Děláme jim doprovod a předpokládáme, že se budou pohybovat jako útvar chodců v souladu s pravidly silničního provozu. Chodí převážně po hlavních silnicích, proto dohlížíme na jejich označení reflexními prvky a snažíme se zajistit jejich bezpečnost na silnicích v tomto zimním období," řekl Jiří Ušák, vedoucí odboru dopravní policie.



Cestu organizátoři odhadují na tři a půl měsíce a plánují ujít zhruba dvacet kilometrů denně. Neočekávají ale, že každý půjde celou cestu, spíše se jedná o štafetovou formu pochodu solidarity. Pochod bude z Roudnice nad Labem pokračovat přes Ctiněves a Ledčice do středočeských Veltrus, následně do Prahy a přes Moravu do Brna k hranicím. Skupina pak projde Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii, Řecko a Turecko do syrského Aleppa, kde chtějí ještě před dosažením hranic promluvit k OSN a dalším institucím, které mohou zabránit masakru syrských civilistů.



„Chcete také udělat víc, než jen brečet před monitorem? Byli jsme nečinní příliš dlouho. Naše slzy a náš hněv musejí být přeměněny v činy. Uděláme to. Půjdeme do Aleppa. Co se stane pak? Shodí bomby na náš pětitisícový dav? Odváží se to udělat?! Myslíte si, že jsme se zbláznili? My si myslíme, že je bláznivé sedět a čekat, dokud všichni nezemřou. Nečekejme. Pojďme tam, pokusíme se zastavit to bláznovství," uvádí oficiální webová stránka pochodu.



Pochod byl zahájen 26. prosince minulého roku v Berlíně. V pondělí aktivisté překročili v Petrovicích na Ústecku hranice České republiky a přes Libouchec pokračovali do Ústí nad Labem, odtud pak přišli do Litoměřic.