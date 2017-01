Pekárna Petra Kohna funguje v ulici 5. května v Litoměřicích už desátý rok

Litoměřice – Přestože lidé chodí nakupovat základní potraviny na další týden či měsíc do supermarketů, za čerstvým zbožím denní spotřeby chodí do svého obchůdku. K těm nejvíce oblíbeným patří litoměřické Pekařství Kohn. Letos už desátým rokem nabízí jeho majitel Petr Kohn pečivo v ulici 5. května, v roce 1990 začínal u svého otce na nedalekém Mírovém náměstí.

PEKÁRNA nabízí vedle sladkého a slaného pečiva i výběr z šestnácti druhů chleba. Foto: Deník/Karel Pech

Obchodníci si v závěru roku mnuli ruce z prodeje před vánočními svátky, kolik jste tehdy prodal vánoček?



Jejich počet se každým rokem mírně zvyšuje, na konci loňského roku jich bylo něco kolem 400. Je to dobře, že místní nechodí jen do řetězců, ale sami si v našem městě našli svou restauraci, řezníka i pekaře a rádi se k nám vrací.



Jaký je váš sortiment, máte určitou specializaci?



Snažíme se nabídnout zákazníkům nejen pečivo podle chuti, ale i podle složení, tak, aby odpovídalo jejich zdravotním požadavkům. Na pultě máme vedle oblíbeného sladkého a slaného pečiva i výběr z šestnácti druhů chleba včetně bezlepkového.





Můžete uvést některé novinky?



Protože se snažíme nabízet čerstvé výrobky po celý den, což je velmi časově náročné, koupili jsme loni a uvedli do provozu novou technologii na studené dlouhé kynutí bez použití chemických přísad, díky ní se dopracujeme k tomu, že pečivo získává lepší chuť. Sbírám zkušenosti po Evropě a snažím se nabídnout pečivo, které by místního zákazníka zaujalo. Příkladem jsou pravé francouzské bagety.



Pečete pouze v elektrické peci?



Pečení máme kombinované, na elektřinu i na plyn. Až se vypořádáme s loňskou velkou investicí, poohlédnu se po novější technologii i v oboru pečení.



Jak se připravujete na březnové zavedení elektronické evidence tržeb?



Věřím, že její zavedení nebude velkým problémem, otázka je, zda nás to nebude příliš brzdit. Máme široký sortiment s drobnými položkami. Systém ještě vyzkoušený nemáme, jsem totiž názoru začít s novinkou rovnou natvrdo než ji zdlouhavě zkoušet.





Je to i u vás rituál, že pekař vstává brzo ráno, aby všechno stihl?



Brzy ráno musejí vstávat prodavačky, aby v pět ráno mohly obchod otevřít. Jak už jsem zmiňoval, těsto připravujeme novou dlouhou technologií, proto začínáme už v osm hodin večer.



Museli jste pro letošek zdražovat?



Mírně, zhruba o pět až deset procent jsme ceny zvýšili. Nebylo to ani z důvodů cen vstupních surovin a energií, ale proto, že si vážím zaměstnanců a jako poděkování za jejich práci jsem jim chtěl zvýšit platy. Ty se odvíjejí právě od tržeb, které při nízkých cenách českého pečiva nejsou příliš vysoké.