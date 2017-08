Papírna Mondi Štětí podpoří 11 ekologických akcí

Štětí - Společnost Mondi rozdělí 360 tisíc korun mezi 11 projektů v regionu.

Zhruba dvě miliardy korun bude stát společnost Mondi Štětí projekt EcoFlex, který má za cíl dosáhnout během deseti let zdvojnásobení výroby papíru, a to při snížení ekologické zátěže. Firma také současně s vyhlášením záměru nastartovala jako jediná v okrese podporu malých ekologických projektů měst, obcí či spolků. Letos na to vyčlenila 360 tisíc korun.

Mondi navíc předesílá, že v příštích letech může podle kvality projektů podporu výrazně zvýšit.

„Minulý týden jsme došlé žádosti vyhodnotili a doporučili ke spolufinancování 11 projektů s rozpočtem 360 tisíc korun. Na realizaci se budeme podílet 70 procenty celkových projektovaných nákladů. Žadatele jsme o vyhodnocení výzvy informovali a ti úspěšní mohou už od září na projektech pracovat,“ uvedl zástupce společnosti Mondi Štětí Jan Koubský.

Výzvu, kterou chce společnost opakovat každý rok, bude její vedení prezentovat před zástupci samospráv, škol či spolků na podzimním environmentálním dnu.

ZA HRANICE REGIONU

Mondi se při hodnocení projektů nedrželo pouze v hranicích mikroregionu a rozhodlo se podpořit i projekty mimo Štětí a jeho okolí. Uspěla tak například Svobodná základní škola se sídlem v Třebušíně. „Jsme mile překvapeni, že nám firma pomůže s pořízením včelína. Postavíme ho na zahradě v našem novém působišti v Třebušíně. Poslouží nám k založení kroužku Malý včelař, který bude součástí školního klubu,“ prozradila ředitelka Svobodné základní školy Katarína Hurychová.

Peníze z Mondi Štětí obdrží například i roudnické gymnázium na revitalizaci zahrady či Rodinné centrum Mozaika Lovosice na financování ukázek práce s ovčí vlnou.

Výzvy se chopili i zástupci lovosické radnice, konkrétně odbor životního prostředí, který je garantem revitalizace lesoparku Osmička.

„Požádali jsme vyhlašovatele o finanční pomoc při vybavení lesoparku informačními tabulemi, jež mají především vzdělávací význam. Z tabule nazvané Broukoviště se návštěvníci například dozvědí, jaké druhy hmyzu lze v lesoparku spatřit. Na jiných se seznámí se zástupci ptačí říše nebo například netopýry,“ vysvětlila mluvčí radnice Ivana Kocánková.

V lovosickém lesoparku se lidé dozvědí také zajímavosti z jeho historie, informace o Labi či Lovoši a jeho vzácné flóře. Část informačních tabulí se zaměří i na sport a aktivity, které tu lze provozovat.

Město Lovosice získalo podporu také na vyšetření zdravotního stavu jilmu habrolistého v Keblicích a jírovce maďal v Dlažkovicích. Odborný posudek poslouží odboru životního prostředí jako podklad pro vyhlášení stromů za památné.

