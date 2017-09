Páchnoucí odpad v Lovosicích vyřeší podzemní kontejnery

Lovosice - Město trápí nepořádek u popelnic. Za odkládání smetí mimo určená místa rozdává pokuty.

Podzemní kontejner v ulici České armády v Litoměřicích.Foto: Deník/Karel Pech

Zapáchající rozházené odpadky v okolí popelnic u sídlišť v Lovosicích by mohly být minulostí. A to už letos. Město chce na podzim vybudovat několik podzemních kontejnerů. Vzniknou v místech, kde kapacita prostoru pro odpad přestává stačit. Radnice čeká na schválení dotace.



„Buď jsou popelnice plné a nezbývá, než to odložit vedle, nebo to bezdomovci vytahají a rozsypou vedle. Občas je to doopravdy síla,“ rozčiluje se Martina, obyvatelka sídliště Osvoboditelů, kde se kolikrát vyskytuje vedle popelnic stejné množství odpadu, jako je uvnitř.

37 NOVÝCH KONTEJNERŮ

V problémových lokalitách proto nově vznikne na osmi stanovištích celkem 37 polozapuštěných kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Z nich každý bude mít objem pět kubických metrů.



„Plusem této novinky je zejména velký objem, který značně zvýší kapacitu v místech, kde je nedostatek popelnic. Jejich další hlavní výhodou je, že nezabírají tolik místa na povrchua nejde z nich, zejména v letních měsících, žádný zápach,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Vojtěch Hamerník.

Kontejnery budou zvlášť pro komunální odpad, sklo, papír a plasty. K jejich výhodám patří také to, že se dovnitř nikdo nedostane a jejich obsah nepůjde zapálit. „Díky nedostatku vzduchu uvnitř kontejneru se nemá oheň jak šířit,“ tvrdí Hamerník.

Projekt je nyní závislý na financích. „V tuto chvíli čekáme jen na schválení dotace. Připravujeme také projekt kompostárny,“ říká starosta Lovosic Milan Dian.



Ten lidi prosí, aby pro odkládání velkých odpadů využívali sběrný dvůr. Ani tři roky od otevření není stále plně využívaný. „Občané si stále nezvykli, že nesmí vyhazovat starý nábytek k popelnicím,“ dodává Dian.

POMÁHAJÍ FOTOPASTI

S odkládáním odpadu mimo určená místa začalo město bojovat na začátku letošního roku. Pomáhají mu fotopasti i hlídky městské policie.



Za odkládání odpadu vedle popelnic dávají pokuty. „Ukládáme je stále. Situace se zlepšila a lidé si začínají pomalu zvykat,“ konstatuje Hamerník.