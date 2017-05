Omšelý sál Lovoše získá novou tvář

Lovosice – Lovosice představily vizualizaci nového vzhledu sálu Kulturního střediska Lovoš.

Budoucí podoba sálu KS Lovoš.Foto: Vizualizace Monika White

„Cílem je, aby se momentální nesoulad prostor transformoval v zajímavý harmonický celek, kde jednotlivá období spolu vedou dialog,“ říká designérka Monika White, která je spolu se svým manželem architektem Michaelem Whitem, autorkou návrhu nové podoby interiérů lovosického kulturního domu.



Prostor sálu bude kosmetickými úpravami zbavený nevhodných úprav, které se tam postupem času tvořily. Zmizí staré záclonky, postranní svítidla nebo špatně zvolené nátěry.

ZŮSTANOU JEN LUSTRY

V každém případě zůstanou zachovány lustry. Vyměněn by měl být všechen mobiliář za nový, což se týká především židlí, které bude možné poskládat do sebe a uložit do jiných prostor. Skládací budou také stoly, které nezaberou tolik místa jako ty nynější. Rekonstruovaný sál bude mít novou techniku ozvučení a nasvícení, renovací by potom měly projít i přilehlé místnosti pro zvukaře a účinkující. Modernizací by také mohla projít i vzduchotechnika a změní se částečně dispozice baru.





„K rekonstrukci bude přistupováno s maximální mírou citlivosti v rámci zachování původního jedinečného stylu a úcty s ohledem na vzpomínky každého, kdo v sále absolvoval například taneční kurzy, plesy nebo večery s hudbou,“ připomíná k rekonstrukci starosta města Milan Dian.



Rekonstrukce má několik fází, nový sál a prostor kino kavárny, která vznikne přeměnou bývalé restaurace Lovoš by mohly být otevřeny příští rok v v lednu.