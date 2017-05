Olejna brzdí osud Tovární ulice v Lovosicích

Lovosice – Tovární ulice v Lovosicích, nedávno ještě zřídka používaná cesta, nyní díky novému multifunkčnímu hřišti ožívá chodci i auty. Stav povrchu silnice v úseku od křižovatky u parku po hřiště je ale snad nejhorší ve městě.

Provizorní opravu Tovární ulice provedli pracovníci technických služeb ve čtvrtek 4. května.Foto: Radim Tuček

„Dřív tu skoro nikdo nechodil, jen tu parkovalo pár aut. Teď je tu ale určitě rušněji. S příjezdovou cestou by ale město mělo něco udělat,“ říká sportovec Martin, který hřiště pravidelně navštěvuje.

MĚSTO MÁ OMEZENÉ MOŽNOSTI

Město má však možnosti pro opravy omezené. A to kvůli nevyjasněné budoucnosti areálu bývalé Olejny, která vede paralelně s rozbitou částí Tovární ulice. Největší výmoly, díry a nerovnosti na silnici před několika dny provizorně opravili zaměstnanci technických služeb vysypáním živičnou směsí. Jde ale jen o dočasné řešení.

„Ta silnice je ve velmi špatném stavu. Provizorní výspravy problém nemůžou vyřešit. Rádi bychom, aby tu v budoucnu vzniklo z části parkoviště a z části nová plocha zeleně. Možností rozvoje této oblasti je víc,“ uvádí starosta Lovosic Milan Dian.



Studii na vznik parkoviště nechalo město zpracovat již v roce 2016, její další vývoj je ale závislý jak finančních prostředcích, tak na tom, jak vlastník Olejny naloží s areálem.

PROVIZORNÍ OPRAVY I V BUDOUCNU

„S pracemi město váhá hlavně z důvodu nevyjasněné budoucnosti areálu bývalé Olejny. Neradi bychom tam postavili parkoviště, které by muselo ustoupit například silnici. Nechceme se také připravit o možnost část pozemků odkoupit a rozšířit do těchto prostor park nebo zbudovat větší parkovací plochu. Zatím se jedná pouze o spekulace, ale dokud nemáme jistotu, nemá cenu komunikaci opravovat,“ vysvětluje starosta.



S provizorním opravováním je proto počítáno i do budoucna, až do doby revitalizace lokality. Vývoj situace kolem bývalé Setuzy by se měl posunout ještě letos.

Koncem loňského roku byla dokončena sanace zhruba 700 tun nebezpečných chemických odpadů a belgický majitel Bruno Beyne má v plánu areál ještě letos zdemolovat a vyčistit.

„Doufám, že koncem března proběhl již poslední soud, a pokud se bývalý vlastník neodvolá, budu již moci s majetkem disponovat. Z původních staveb zůstane pouze komín a administrativní budova," uvedl Beyne, který nechal již provizorně opravit odpadávající cihly a omítku.