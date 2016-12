Ohře bude mít v Bohušovicích svůj hudební festival. Uskuteční se v květnu

Bohušovice nad Ohří – Poslední letošní zasedání městských zastupitelů Bohušovic nad Ohří mělo bohatý program, ale členové, stejně jako občané, se dopředu mohli vyjadřovat jak k návrhu rozpočtu na příští rok, tak ke strategickému plánu rozvoje do roku 2020.

Bohušovice nad OhříFoto: Deník/Karel Pech

OPRAVÍ SILNICE

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet ve výši 30,1 milionu korun. Na straně výdajů se například počítá s 900 tisíci korunami na rekonstrukci dalších komunikací, necelé dva miliony půjdou do bytového hospodářství a milion korun na pokrytí asistenční a pečovatelské služby.



KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY

Strategický plán zahrnuje vybudování chodníku do místní části Hrdly, okružní křižovatky v místě vyústění Tylovy ulice do Masarykovy, propojení města s Terezínem cyklostezkou podél Ohře nebo vybudování komunitního centra pro seniory.



Plán byl navíc rozšířen o záměr výstavby tělocvičny v prostoru dvora ZŠ. V přehledu akcí na příští rok je zařazen mezi novinkami květnový Hudební festival EGER Fest 2017, který město podpoří i finančně.