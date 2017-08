Od pondělí začne platit jedna krátká a druhá delší výluka

Litoměřice - Správa železniční dopravní cesty uzavře nepřetržitě od 8.30 hodin 4. září do 17.30 hodin 22. září traťovou kolej na trati 097 Lovosice- Teplice mezi stanicemi Úpořiny a Řetenice.

Opravy na vlakové trati, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

V době výluky pojede v úseku Úpořiny - Teplice autobus. Výluka bude i na trati 096 Roudnice nad Labem - Bříza v úseku Roudnice nad Labem - Straškov, a to od 4. do 6. září, denně od 7.55 do 14 hodin. Všechny vlaky v tomto úseku rovněž nahradí autobus.