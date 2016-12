Od ledna provozují v Brozanech nad Ohří poštu Partner

Brozany nad Ohří - České poště se zatím příliš nedaří přesvědčit obecní úřady v litoměřickém okrese, aby souhlasily s přechodem poštovních služeb na formu pošta Partner, tedy prostřednictvím třetí osoby, a ne Českou poštou.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Zatím slavila úspěch ve čtyřech případech, pošta Partner funguje od roku 2015 v Hrobcích a od loňského roku v Doksanech, prostřednictvím fyzické osoby, a ve Straškově Vodochodech, kde ji provozuje COOP.

Od 2. ledna začne poskytovat služby pošta Partner i v městysi Brozany nad Ohří. „Přechod na novou formu neproběhl ze dne na den. Vlastní změna se řešila zhruba půl roku. Než jsme s ní souhlasili, ověřili jsme si, jak jsou s ní spokojení obyvatelé a úřady v obcích, kde už nějakou dobu funguje. Provozovat ji bude městys, respektive jeho servisní organizace Služby Brozany nad Ohří, a to ve vlastních prostorách. Provozovna bude poskytovat všechny dosavadní služby, ale v širším časovém rozmezí, v pracovních dnech dopoledne od 7.30 do 11 hodin, s výjimkou středy, a odpoledne od 12 do 16 hodin," uvedl starosta městyse Václav Bešta.

Podle tiskového mluvčího Matyáše Vitíka bude Česká pošta pokračovat v jednání s obecními úřady, aby v Česku do roku 2025 fungovalo asi 2 500 provozoven pošta Partner a zhruba jen 700 vlastních úřadů převážně v městech. V okrese Litoměřice, který má 105 měst a obcí, nejvíc v Ústeckém kraji, je také největší počet 40 provozoven České pošty. Většina je v pronajatých a starších prostorách.