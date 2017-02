Obludné plány na zastavění vrcholu Milešovky šly k ledu

Milešovka - Kontroverzní architektonickou studii vypracoval ústecký ateliér Archateliér 2000, který zpracoval také návrh hotelové přístavby na Větruši.

Svérázné plány na zastavění vrcholu Milešovky skončily krachem. Podle dokumentů zveřejněných skupinou Archwars, která upozorňuje na nepovedené architektonické výtvory, měly některé budovy kolem staré rozhledny projít rozsáhlou revitalizací za desítky milionů korun. Na špičce dominanty celého Českého středohoří pak neměl údajně chybět hotel či turistická lanovka.

PODPORA Z ROPU NEPŘIŠLA

„Pojem revitalizace diváka nejprve uklidní, že se zde nebude nic demolovat. Přes všechny protesty se ale vše schválí pro dobro společnosti. Následně se zde provede rozsáhlá nová výstavba ubytovna, restaurace aby pak vše vyřešil sesuv půdy, který Milešovce vrátí její původní půvab," kritizuje záměr skupina Archwars.

Přestože někteří zastupitelé Velemína v roce 2009 revitalizaci podporovali, záměr nakonec nezískal potřebnou dotaci z ROPu Severozápad. Čtěte více: Velemín chce dotaci na Milešovku

Architektonické studie tehdy vypracovaly ateliéry Omega a Archateliér 2000 z Ústí. Za společnostmi stojí Jana Kallmünzerová. „Na projektu Milešovky jsme už dlouho nic nedělali, takže vůbec nevím, co se tam děje. To už je moc let, není to aktuální," reagovala stručně architektka Jana Kallmünzerová.

TO BY MĚ MUSELI PŘEJET TANKEM

Milovníci přírody přesto zůstávají ve střehu. „Někteří zastupitelé v minulosti s myšlenkami postavit na Milešovce hotel nebo lanovku koketovali. My jako místní jsme však zásadně proti. To by mě museli přejet tankem, než aby tam vznikla podobná obludnost jako na Větruši," reagoval předseda Milešovského spolku přátel přírody Daniel Pitek ze Strany zelených, který pod Milešovkou vlastní rozsáhlé pozemky.

Právě odtud by musela případná lanová dráha vyjíždět. „V životě bych ty pozemky na nic takového neprodal. Všechny známé kopce jako Lysá hora, Praděd, Sněžka, Ještěd nebo Klínovec se dají vyjet autem nebo právě lanovkou. Milešovka je jeden z mála, který si musíte vyšlápnout, a tak by to mělo zůstat," podotkl Pitek.

Podle něj musí být komunita milovníků Milešovky neustále na pozoru. „Kdykoli se totiž může objevit skupina lidí, která v Milešovce vidí jen byznys. Ať Milešovka zůstane tak, jak je, a pokud něco měnit, tak pouze opravovat budovy, které tam už stojí, ale žádné přistavování!" dodal Pitek.

Pitek vloni krátce na Milešovce provozoval restauraci. Na protest proti zavedení elektronické evidence tržeba ji ale zavřel. Více: Hospoda na Milešovce končí. Důvodem je Babišova EET

Ředitel obecně prospěšné společnosti Milešovka Libor Ivánek jakoukoli výstavbu na Milešovce odmítá.

VÝSTAVBA NENÍ NA POŘADU DNE

„Stanovisko CHKO jasně říká, že žádná výstavba hotelu či jiných objektů na Milešovce nepřipadá v úvahu, ani by to nemělo smysl. Momentálně je k dispozici turistická noclehárna pro lidi se spacákem, včetně hospody, bufetu, rozhledny a meteorologického muzea, což pro potřeby návštěvníků zcela vyhovuje. Žádné zásahy do přírody v plánu nejsou," uvedl Ivánek.

Hlavní část nemovitostí na Milešovce vlastní Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Armáda ČR a část pozemků v lokalitě vlastní také obec Velemín. „O žádný hotel nešlo, ve studii se uvažovalo o základním ubytování pro turisty," reagoval starosta obce Velemín Petr Křivánek.

Jak doplnil, žádná obdobná výstavba není momentálně na pořadu dne. „Nevím o tom, že by něco takového bylo v plánu a že by zastupitelé měli o něčem takovém rozhodovat," dodal starosta Křivánek.

Společnost Archateliér 2000 zpracovala i návrh hotelové přístavby na Větruši, který někteří z oslovených odborníků zhodnotili již v minulosti velmi negativně. „Je to pokleslá architektura. Větruše je dáma nad městem, ale toto té dámě skutečně nesluší," uvedl například ústecký architekt Zdeněk Havlík.

Milešovka je od roku 1951 Národní přírodní rezervací. „Jde o místo a lokalitu s takovým významem, že jakýkoliv projekt či záměr by měl mít špičkovou architekturu. Jedinou správnou cestou v prostoru takovéhoto významu je veřejná mezinárodní architektonická soutěž, která by při kvalitní přípravě přilákala špičky české i světové architektury," doplnil další z ústeckých architektů Jan Hrouda. Čtěte také: Milešovka: královna Českého středohoří

Kdyby se o výstavbě do budoucna přeci jenom uvažovalo, je podle ústeckého architekta Jana Harciníka jediným způsobem, jak získat kvalitní návrh za ekonomicky přijatelnou cen, architektonická soutěž.

„S přípravou a organizací jakékoli architektonické soutěže pomůže Česká komora architektů, což zaručí investorovi hladký průběh. Konkrétně, jakoukoli stavbu na Milešovce bych přirovnal ke stavbě hotelu a vysílače na Ještědu, kde i v 60. letech probíhala architektonická soutěž. Vyhrál ji architekt Hubáček se svým vysílačem, který dodal tvář celému Liberci," uvedl Harciník.

