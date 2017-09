Obce nechtěly provozovat poštu. Dělá to pojišťovák

Roudnicko - Ve dvou obcích na Roudnicku vznikly k 1. září pošty typu Partner. Jejich provozovatel plánuje rozšíření služeb.

Ondřej Plzák s ČSOB nyní provozuje poštu ve Vrbici. Jinak by jí Česká pošta uzavřela.Foto: Deník / Pech Karel

Před lety pokousal pošťačku ve Vrbici pes. Ondřej Plzák, který od tohoto týdne přebírá tamní pobočku pošty, se pokousání svého zaměstnance bát nemusí. Pošťák zůstane v nové franšíze za skleněnou přepážkou a občas rizikovou roznášku novin bude nadále zajišťovat roudnická pošta. Místním přitom mají zůstat služby, na které jsou z pobočky zvyklí. Plzák dokonce slibuje jejich rozšíření.

O převedení poboček na partnerské franšízy začala Česká pošta s oběma obcemi vyjednávat zkraje loňského roku. „Dopadlo to dobře,“ chválí si starosta Vrbice Vlastimil Mikl.

Jednání se státním podnikem podle něj nebyla jednoduchá. „Naše zastupitelstvo hlavně nechtělo, abychom poštu provozovali sami. Neměli bychom na to kapacitu,“ vzpomíná starostka Chodoun Marie Cimrová. „Pošta dlouho nemohla nikoho sehnat, nakonec se jí přihlásil pan Plzák. Odsouhlasili ho odborníci, tak se snad na něj bude možné spolehnout,“ věří Cimrová.

S tím, že pošta v obci zůstává, je spokojená Věra Křičková z Vrbice. „Kdyby ji zrušili, naštvalo by mě to. Nemůžu si dovolit letět hned z práce do Roudnice. To bych domů přijela večer. Jsem zvyklá i na to, že si odskočím poslat šek nebo koupit časopis během pracovní přestávky,“ svěřuje se.

Od příštího roku má na větších pobočkách České pošty poskytovat výhradní pojišťovací služby ČSOB Pojišťovna. Plzák pracuje pro její litoměřickou pobočku. Ta podle něj vidí potenciál v rozšíření své sítě i do nejmenších obcí v oblasti.

Personální propojení vrbické a chodounské pobočky mu přišlo logické. „Otevírací hodiny se doplňovaly i tehdy, když tu pobočky provozovala Česká pošta. Přijal jsem jednoho člověka, který bude obsluhovat obě dvě zařízení. Jsou od sebe 5 minut autem,“ vysvětluje Plzák.

Jaroslav Balvín