O restauraci roku je rozhodnuto, stal se jím Neptun z Liberce

Severní Čechy – Nejlepším podnikem na severu Čech je restaurace Neptun v Liberci. Tak o tom alespoň rozhodli čtenáři Deníku v letošním ročníku naší Soutěže o nejlepší provozovnu.

Boj o vítězství to ale nebyl jednoduchý. Až do samého závěru se totiž o celkové vítězství prala zmíněná restaurace s Hotelem a kempem Formule v Děčíně a také s teplickým Pivovarem Monopol. Čtenáři Deníku mohli vybírat z celkem 55 restauračních zařízení. Tomu nejlepšímu pak dali hlas prostřednictvím tištěných hlasovacích kuponů, mailem či na webu Deníku. Hlasovat mohli do 31. července. (ow)

Pořadí nejlepších podniků

1. Místo: Restaurace Neptun Liberec

2. Místo: Hotel a kemp Formule Děčín

3. Místo: Pivovar Monopol Teplice