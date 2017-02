O mléko není zájem, výroba klesá

Litoměřicko – Litoměřický okres patří v Ústeckém kraji mezi největší producenty mléka. Litoměřické družstvo s osmi výrobci zásobuje i Bohušovickou mlékárnu.

Na konci loňského roku jeden z výrobců, společnost Astur ve Straškově – Vodochodech, ukončil výrobu mléka. Pro Bohušovickou mlékárnu to znamená výpadek zhruba 5 000 litrů mléka denně.

PRODEJ KRAV DO POLSKA

„Loni na jaře naše představenstvo rozhodlo o postupném útlumu stáda krav. Třetinu krav jsme prodali do Polska, část koupilo ZD Klapý a společnost Agro Hoštka. Naštěstí se nám podařilo uzavřít smlouvu s obchodníkem s dobytkem, pro kterého budeme vykrmovat zástavový skot," vysvětluje Miroslav Novák, ředitel společnosti Astur.

„Straškovští nejsou jediní producenti z našeho družstva, kteří se rozhodli kvůli ztrátovosti ukončit výrobu. Před nimi to bylo zemědělské družstvo Bechlín, jež dodávalo kolem 4 000 litrů a dva menší producenti ze Skalky na Třebenicku a z Velvar," říká Radek Procházka, tajemník Odbytového mlékařského družstva Litoměřice a zootechnik společnosti Agrokomplex Bohušovice nad Ohří.



Agrokomplex patří v družstvu k největším výrobcům mléka, v současné době chová 490 krav a denně dodává Bohušovické mlékárně kolem 13 tisíc litrů mléka. Denní užitkovost je v průměru 26,5 litru mléka na dojnici. Ve stádu je řada krav, které nadojí až 65 litrů, rekordmanky dávají od deseti do 15 tisíc litrů mléka za rok.

„Před několika lety jsme investovali do softwarového vybavení, každá dojnice má na noze náramek, který snímá data a ta jsou přenášena do počítače. Máme tak přesnější údaje o dojení," dodává Procházka.



Společnost Agro Hoštka je vzorem pro chovatele skotu. Během uplynulých dvaceti let do něho investovala milionové částky a chce pokračovat.

„Letos chceme rovněž vytvořit další komfort pro jalovice, kterým ve stáji místo podestýlky položíme matrace. I my se musíme potýkat se ztrátovostí, kterou vyrovnáváme výrobou elektřiny z bioplynové stanice. Máme příznivější ceny za mléko, které se odvíjejí z německého průměru, ale i ty kolísají," uvedl Václav Sochr, ředitel společnosti Agro Hoštka.