O litoměřickou nemocnici má zájem Penta

Litoměřice – K převodu jmění nemocnice z příspěvkovky na akciovku dojde k 1. říjnu. Její kupní cena je 115 milionů.

Městská nemocnice v Litoměřicích.Foto: Deník/Karel Pech

Pokud bude město Litoměřice hledat strategického partnera nemocnice, jednat s ním bude chtít investiční skupina Penta. S informací přišel server Hlídací pes.



„Penta má zájem o vstup do litoměřické nemocnice,“ potvrdil Deníku tiskový mluvčí investiční skupiny Ivo Mravinac. Zdravotnictví je podle něj jednou z klíčových oblastí, kam chce Penta ve střední Evropě investovat.



„V České republice zatím politické klima soukromému zdravotnictví příliš nepřeje, věříme, že obrat k lepšímu je jen otázkou času. Bylo by to ve prospěch pacientů,“ dodal Mravinac.



Podle města ale jednání o vstupu strategického partnera není na pořadu dne. „Do této chvíle Litoměřice nedostaly od jakéhokoli investora žádnou písemnou nabídku, že by měl o vstup do akciové společnosti zájem,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Břeňová.

Rozhodování o následujících krocích je v kompetencích rady města. Proti tomu se na čtvrtečním setkání litoměřických zastupitelů ozvali zastupitelé za ANO. „To, kdo a za jakých podmínek do nemocnice vstoupí, by mělo být transparentní vůči zastupitelům a především veřejnosti,“ myslí si Tomáš Sarnovský z ANO.

Dalším zájemcem o nemocnici může být investiční fond Hartenberg spojený právě se zakladatelem ANO Andrejem Babišem. Místní organizace ANO o tom prý ale žádné informace nemá. „I kdyby zájem měl, tak čím víc zájemců bude, tím lépe,“ myslí si Sarnovský.



„Musí se však skutečně jednat o koalicí proklamovaný koncesní pacht závodu, nikoli prodej, tedy faktickou privatizaci. Chceme, aby všechno v nemocnici zůstalo městu. A aby to tak bylo skutečně, ne jenom na papíře,“ zdůrazňuje městský zastupitel za ANO.



Přechod nemocnice na akciovku navrhla začátkem roku správní rada nemocnice. Podle ní tak bude mít výhodnější postavení v konkurenčním prostředí krajských nemocnic a od změny si slibuje také další úspěšný rozvoj litoměřické nemocnice.



Změnu právní normy schválili v květnu zastupitelé. V červenci krajský úřad udělil nově vzniklé akciovce oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Městská nemocnice v Litoměřicích byla posledním zdravotnickým zařízením s právní formou příspěvkové organizace v kraji.