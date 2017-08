Nulovou nezaměstnanost hlásí tři vesnice

Litoměřicko - Lidí bez práce mírně přibylo, na Litoměřicku je jich však nejméně v kraji.

Úřad práce v Litoměřicích.Foto: Radim Tuček

Brzánky, Chodovlice a Vlastislav. Tři malé vesnice na Litoměřicku, které se mohou pochlubit nulovou nezaměstnaností. Vyplývá to z červencových údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

„Určitě mě to velmi těší. Je to pozitivní zpráva,“ reagovala starostka Vlastislavi Lenka Miková s tím, že lidé v produktivním věku z obce za prací dojíždějí do okolí. Dva lidi z Vlastislavi, kteří pracovní uplatnění nenašli, pak na začátku roku zaměstnal obecní úřad.

Dvojnásobnou nezaměstnanost oproti okresnímu průměru, který je 4,5 procenta, naopak evidují úřady práce hned v několika obcích a městech. Vůbec nejvíce lidí bez práce, 10,1 procenta, žije v Děčanech. Z 214 obyvatel v produktivním věku tam v červenci nepracoval zhruba každý dvacátý.

K desetiprocentní nezaměstnanosti se blíží Budyně nad Ohří a Evaň. Skoro devět procent nezaměstnaných hlásí také Úštěk. Celkový počet lidí, kteří mohou nastoupit do práce, byl v červenci v okrese 3475.

Přestože se červencová nezaměstnanost v okrese oproti červnu mírně zvýšila, má Litoměřicko stále nejmenší podíl lidí bez práce v celém Ústeckém kraji. Pod hranicí pěti procent se drží už od letošního dubna.

Podle Michala Tučka, analytika trhu práce z krajské pobočky úřadu práce, poklesla v kraji meziměsíčně i nabídka volných pracovních míst. „V období letních prázdnin je to obvyklé. Jedním z důvodů jsou celopodnikové dovolené, kdy se snižuje aktivita firem v oblasti přijímání nových zaměstnanců,“ uvedl Tuček.

CHYBĚJÍ ŠOFÉŘI I LÉKAŘI

Na vývoji pracovního trhu se podepisují i sezonní práce, které jsou v plném proudu. Zaměstnavatelé v Ústeckém kraji v současné době nejvíce prahnou po řidičích nákladních aut, tahačů a jiných speciálních vozidel, po pomocnících ve výrobě, svářečích, řezačích, obsluze strojů a zařízení, nástrojářích či montážních dělnících. Jen do výroby a provozu poptávaly firmy na Litoměřicku v posledních 14 dnech 116 vyučených lidí.

„Uplatnění najdou také kuchaři a jejich pomocné síly, číšníci, zedníci, šičky, švadleny, mechanici a opraváři strojů, pracovníci ostrahy, prodavači, strojírenští technici, seřizovači, instalatéři nebo zámečníci,“ vyjmenoval atraktivní profese pro zaměstnavatele Michal Tuček. V neposlední řadě chybějí také lékaři a zdravotní sestry. Podobný vývoj jako v červenci očekávají odborníci také v srpnu.

POPTÁVKA DÁL POROSTE

„V průběhu září dojde nejspíš ke zvýšenému přílivu absolventů do evidence úřadů práce. Ten ale bude kompenzovaný rostoucí aktivitou uchazečů i zaměstnavatelů na trhu,“ předpokládá Michal Tuček.

Nezaměstnanost by při současných trendech měla klesat také na podzim. „Obecně platí, že v Ústeckém kraji je vysoká poptávka po zaměstnancích a aktuálně lze předpokládat její další růst,“ domnívá se Tuček a dodává, že zaměstnaní lidé se zatím nemusejí obávat ani hromadných propouštění. Žádná taková totiž firmy úřadům práce nenahlásily.