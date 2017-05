Nový nájemce Zahrady Čech se zaváže na čtrnáct let

Litoměřice – Zastupitelé Litoměřic schválili záměr pronájmu areálu výstaviště Zahrada Čech na dalších 14 let.

Město bude hledat nájemce, který by areál provozoval od 1. května příštího roku. V této době totiž současnému nájemci, společnosti Expo.cz, končí smlouva o pronájmu i licenční smlouva k ochranným známkám.



Jeden z návrhů byl, aby provoz výstaviště zajišťovala příspěvková organizace města. „Žádná z příspěvkových organizací nedisponuje personálním vybavením se znalostmi a zkušenostmi v oblasti výstavnictví. Znamenalo by to zřízení zcela nové příspěvkové organizace, což se nejeví finančně výhodnější oproti nájmu areálu externímu subjektu," vysvětlil místostarosta Karel Krejza s tím, že nový nájemce bude městu platit nájem ve výši 180 tisíc korun měsíčně za nájem nemovistostí, dalších 40 tisíc korun ročně za movité věci a ještě 200 tisíc korun ročně za licenci. Všechny částky jsou bez DPH.

Mezi zastupiteli ale nepanovala shoda. Například zastupitel Petr Panaš za opoziční stranu Zelených oponoval, že podmínky pronájmu nahrávají současnému provozovateli výstaviště.

„Chci vidět vizi, jak bude dalších 20 let s areálem nakládáno. Například současný nájemce slíbil, že bude areál otevřený pro veřejnost i v době, kdy se tam nekonají žádné výstavy nebo jiné akce, což nyní není," prohlásil Panaš.



„Divím se, že výstaviště vůbec funguje. Letošní sezónu se provozovateli podařilo rozjet a zachránit," poznamenal starosta Ladislav Chlupáč a dodal, že nový nájemce bude povinný uspořádat každoročně minimálně tradiční výstavu Tržnice Zahrady Čech a podzimní výstavu Zahrada Čech.



„Předpokládáme, že zároveň nabídne i řadu dalších zajímavých výstav a doplňkových akcí," dodal Chlupáč.