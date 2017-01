Nezaměstnanost na Litoměřicku je nejnižší v celém Ústeckém kraji

Ústecký kraj, Litoměřicko – Nejnižší nezaměstnanost v kraji je s hodnotou 6,3 procenta lidí bez práce na Litoměřicku.

Úřad práce v Litoměřicích.Foto: Radim Tuček

Přesto je podle celorepublikového měřítka v Ústeckém kraji nezaměstnaných nejvíce. V prosinci mírně stoupla na 7, 8 procenta. Bez práce bylo v Ústeckém kraji ke konci roku 44 528 lidí, což je o 818 více lidí než na konci listopadu. Vyplývá to z informací, které v pondělí zveřejnil úřad práce. Na zvýšeném počtu nezaměstnaných se projevilo ukončení venkovních prací a na úřady se hlásili lidé, kterým končila v závěru roku pracovní smlouva.



Okresem s nejvyšší nezaměstnaností bývalo řadu let Mostecko. V regionu navíc panovala loni obava, že nezaměstnaných bude přibývat kvůli ukončení těžby v lomu ČSA. V prosinci nicméně nezaměstnanost zůstala na úrovni 10,1 procenta a tamní úřad práce evidoval 7697 lidí, což je o 23 méně než v listopadu.



Meziročně na severu Čech stejně jako v jiných oblastech přibylo volných míst. Zatímco v rámci celé republiky na jedno volné místo připadají zhruba tři uchazeči, na Ústecku je jich 11 a na Chomutovsku osm.



V kraji úřady evidovaly k poslednímu prosincovému dni celkem 7634 volných pracovních míst. To je o 440 méně než v předchozím měsíci, ale o 2036 více než ve stejném měsíci minulého roku.



„Nabídka práce je poměrně dobrá, pokud mají lidé trochu schopnosti chodit do zaměstnání a nemají nějaký výrazný hendikep, není až takový problém je do nějakého dostat," řekl vedoucí oddělení zaměstnanosti krajského úřadu práce Jaroslav Kunc.



Zatímco na Moravě využívají lidé možnosti získat příspěvek na dojíždění za prací, v Ústeckém kraji tolik žadatelů není. „Podmínky jsou všude stejné, pokud zájemce splní podmínky, příspěvek dostane. Ani příspěvek na přestěhování zatím moc využívaný není," uvedl Kunc.



Starostové obcí v Ústeckém kraji hojně přijímají lidi z evidence na veřejně prospěšné práce. Ve výjimečných případech mohou konkrétní osobu zaměstnat opakovaně.



„Zájem úřadu je, aby pracovali dlouhodobě nezaměstnaní, radnice zase chtějí osvědčené lidi, takže se vždy trochu dohadujeme," zmínil Kunc.



Všech sedm okresů regionu se s mírou nezaměstnanosti vejde do první dvacítky. Litoměřicko obsadilo devatenáctou pozici.