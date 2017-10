Největší zájem v Ústeckém kraji panuje o řemeslníky a montéry

Ústecký kraj - Největší zájem mají zaměstnavatelé o kvalifikované řemeslníky. Tedy o strojní mechaniky, zedníky, elektrikáře, zámečníky. V závěsu pak nejčastěji poptávají operátory výrobních linek, obsluhu strojů a zařízení. Naopak nejmenší zájem je o zemědělce a lesníky.

Ilustrační foto.Foto: SSZTS Šumperk

Vyplývá to z dat, která shromáždil člen expertní komise odboru školství Ústeckého kraje Vítězslav Štefl. „Čerpal jsem z několika zdrojů, například podkladů úřadu práce, ministerstva školství a dalších za roky 2009 až 2016. Část je můj osobní výzkum,“ řekl Štefl.

Převedeno na procentní srovnání devíti základních profesních tříd, tak největší zájem je o řemeslníky, kdy v roce 2016 šlo o 24,3 procenta ze všech profesí, kategorie obsluhy strojů a zařízení 16,1 procenta.

ZEMĚDĚLCE NECHTĚJÍ

Na třetím místě shánějí zaměstnavatelé technické a odborné pracovníky, zájem o ně je na hodnotě 15,8 procenta. Zato zájem o pracovníky v zemědělství představuje pouhých 0,3 procenta z celkového zájmu zaměstnavatelů.

Kolísavý zájem panuje o úředníky, naopak vzrůstá o absolventy vysokých škol. Ti ale povětšinou odcházejí do Prahy, případně do zahraničí.

„Lze z toho vyčíst, že ústecký region dává za pravdu tvrzení o průmyslovém severu,“ pokračoval Štefl, který je zároveň ředitelem Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí.

Zájem firem o řemeslnické a dělnické profese lze vyčíst i z učebních oborů, jejichž studenty zaměstnavatelé mimo jiné i finančně podporují. Plně odpovídá informacím z materiálu pro expertní komisi Ústeckého kraje.

„Zastavit to lze jednak budováním univerzity v Ústí, to je alfa a omega. Když se jich ale zeptáte, proč odcházejí, tak odpovídají, že Ústecko je divný kraj,“ popsal krajský radní Radek Štejnar.

Podle něj vysokoškoláci odcházejí, přestože jim firmy začaly nabízet mzdy vyšší než ve Středočeském kraji. „Nejspíš to bude generační problém a bude potřeba nejprve změnit přetrvávající pověst kraje coby šedivého a doly zničeného území,“ pokračoval radní.

V poslední době velký „vítr“ ve statistických číslech zvedly společnosti, které postavily velké montážní haly, logistická centra a sklady. Patří mezi ně třeba i americký Amazon.

NEMAJÍ LIDI, PROTO ZVYŠUJÍ MZDY

Firma láká uchazeče o zaměstnání slibem vysokých mezd, bezplatné dopravy do práce a v ČR nadstandardními benefity. Plat dělníka obsluhujícího balící pás dosahuje měsíčně průměrně 27,5 tisíce korun.

To se blíží krajskému průměru. Průměrná hrubá mzda Severočechů dosahovala v letošním druhém čtvrtletí 26 875 korun. Oproti Praze je to o 10 tisíc méně, tam činí 37 046 korun. Od roku 2011 se ale začínají přibližovat k Praze všechny kraje.

Mzdy šroubují nahoru především firmy, které mají velký nedostatek zaměstnanců, právě jako Amazon.

„Zaplatí všechno, co slibují. Ale je to těžká dřina a vůbec se nedivím, že lidé v jednom kuse utíkají. Není to pro lidi s dětmi nebo mimopražské. Mně se to vyplatilo jako předvánoční brigáda, kdy vyplatí i vyšší bonusy,“ dodala bývalá zaměstnankyně Amazonu Marie Šímová.