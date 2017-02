Nákladní auta ničí historickou dlažbu, tvrdí lidé v Rašovicích

Rašovice – Chalupáři a obyvatelé Rašovic u Úštěku se zlobí. Nelíbí se jim situace, která tu nastala kvůli těžbě dřeva v okolních lesích. „Myslíme si, že je to celé časově naplánované špatně. Nejdříve měla být hotová alespoň nová cesta, která se pro účel těžby stavěla," říkají.

Majitelé domů v Rašovicích se snažili průjezdu těžařské techniky přes obec zabránit i tím, že podali žádost o umístění dopravní značky se zákazem vjezdu.



„Žádost jsme podali loni v září. Město Úštěk dodneška nevydalo žádné stanovisko. Máme dojem, že je to zdržováno vědomě, aby mezitím mohla být těžba přes obec odvážena," myslí si lidé a upozorňují, že těžké náklaďáky odvážejí vytěžené dřevo středem obce z velké části po historické dlažbě, která tím velmi trpí.

„Nezpevněná dlážděná cesta rozhodně není určena pro pohyb těžké techniky. Navíc těsně pod ní vede téměř sto let starý vodovod zásobující celou obec pitnou vodou. Některé hydranty už dnes ční nad úroveň dlažby a dopravou jsou ohroženy," upozorňují rašovičtí na ničení citlivých památek.

Čtěte i zde: Úštěk, Podřipsko: Masopusty právě vrcholí, je z čeho vybrat



Čedičová dlážděná cesta přitom za přispění státu prošla obnovou.



„Je absurdní, že těžba tyto státní investice maří," poznamenávají s tím, že projíždějící náklaďáky navíc ohrožují i roubené stavby v sousedství cesty, které jsou kulturními památkami.



Po dlážděné cestě přitom náklaďáky dřevo vozit nemusely. Pro tento účel začala být budována asfaltová cesta, která vede lesem směrem od Rašovic do zhruba čtyři kilometry vzdálené Tetčiněvse. Cesta však do začátku těžby nebyla dokončena.



Vedoucí litoměřické lesní správy Lesů České republiky Petr Tendler je přesvědčený, že na místě k žádnému zásadnímu ničení nedochází.





„Není jiná možnost, kudy by bylo dřevo možné vozit. Čekat, až bude asfaltová cesta dostavena, je nesmysl. Za tu dobu by došlo ke znehodnocení již vykáceného dřeva," vysvětluje Tendler s tím, že těžbu i následný odvoz provádí soukromá firma, která si od Lesů ČR koupila dřevo takzvaně „nastojato". „Nicméně těžba v lese už skončila a nyní zbývá odvézt poslední zbytky dřeva. Máme přislíbeno, že firma ho odveze do konce příštího týdne," doplňuje.



Další těžby se ale v blízkém okolí plánují i do budoucna. Dřevo by však těžké nákladní vozy už neměly vozit přes Rašovice, ale právě po zmíněné asfaltové cestě, která se pro tento účel buduje.

Mohlo by vás zajímat: Větší komfort pro cestující: Nádraží projdou opravami



Kvůli stavbě cesty lesáci vykáceli zhruba osmimetrový pruh uprostřed vzrostlého lesa. Chalupáři to považují za zbytečný zásah do životního prostředí. Věří totiž, že stavba šla provést daleko citlivěji a nebylo třeba vykácet tak široký pruh lesa. Ten podle nich vypadá jako přistávací dráha.



„Jedná se o páteřní odvozní cestu, která bude lesníkům sloužit v horizontu následujících třiceti let. Těžká technika nemůže jezdit po nezpevněných cestách. Poškodila by je," brání stavbu asfaltky Petr Tendler a připouští, že okolí cesty nyní vypadá neutěšeně.



„Až bude cesta zcela kompletní, její okraje znovu zalesníme. Za několik let bude cesta vypadat úplně jinak," uzavírá Tendler.